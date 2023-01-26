ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Два человека погибли, по меньшей мере один получил ранения в результате обстрела оккупантами поселка Очеретино – Донецкая ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне нанесли удар по Очеретино из артиллерии, разрушили по меньшей мере три частных дома, отметили в Донецкой ОВА
Россияне нанесли удар по Очеретино из артиллерии, разрушили по меньшей мере три частных дома, отметили в Донецкой ОВА

Российские оккупационные войска 26 января обстреляли поселок Очеретино Донецкой области (около 15 км от Авдеевки), погибли два человека, еще как минимум один получил ранения.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Россияне нанесли удар по поселку из артиллерии, разрушили по меньшей мере три частных дома, – написал руководитель Донецкой ОВА. – Двух местных жителей, оказавшихся в эпицентре обстрела, спасти не удалось – они получили травмы, несовместимые с жизнью. Раненого мужчину удалось доставить в ближайшую больницу. Ему оказана медицинская помощь".

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0cssS4mfkhfti7CrquAzGec8RHmWPei75K6MqjJSshmvjz7ZZBVnyMv88WcgdkHXbl

Российские оккупанты 25-го и 26 января обстреливали города и села Донецкой области, включая находящиеся в относительном тылу, из артиллерии, РСЗО и авиаракетами, сообщали в ОВА.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донецкая ОГА, артиллерия, Очеретино, обстрелы, война России против Украины, погибшие, ранение, Павел Кириленко, мужчины, российские оккупанты, убитые
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
Галина ГРИШИНА
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Галина ГРИШИНА
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
Галина ГРИШИНА
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
Галина ГРИШИНА
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса
Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса
  "Юр, давай допишем интервью! Два дня тут сидим!" Великий снял пародию на интервью Кучеры Дудю
  "Юр, давай допишем интервью! Два дня тут сидим!" Великий снял пародию на интервью Кучеры Дудю
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт
Тайсона обвинили в изнасиловании. Сумма компенсации морального и физического ущерба составляет $5 млн
Тайсона обвинили в изнасиловании. Сумма компенсации морального и физического ущерба составляет $5 млн
Галина ГРИШИНА
Кекелия в образе Мерилин Монро спела для Зеленского Happy Birthday Mr. President. Видео
Кекелия в образе Мерилин Монро спела для Зеленского Happy Birthday Mr. President. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (348416)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (281423)
3
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (86328)
4
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (55726)
5
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (48639)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (48583)
7
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (42792)
8
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (22594)
 
 
 
 