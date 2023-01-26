Два человека погибли, по меньшей мере один получил ранения в результате обстрела оккупантами поселка Очеретино – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Россияне нанесли удар по поселку из артиллерии, разрушили по меньшей мере три частных дома, – написал руководитель Донецкой ОВА. – Двух местных жителей, оказавшихся в эпицентре обстрела, спасти не удалось – они получили травмы, несовместимые с жизнью. Раненого мужчину удалось доставить в ближайшую больницу. Ему оказана медицинская помощь".
Российские оккупанты 25-го и 26 января обстреливали города и села Донецкой области, включая находящиеся в относительном тылу, из артиллерии, РСЗО и авиаракетами, сообщали в ОВА.
В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
"Битва за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.
Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.