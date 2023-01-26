Два человека погибли, по меньшей мере один получил ранения в результате обстрела оккупантами поселка Очеретино – Донецкая ОВА

Россияне нанесли удар по Очеретино из артиллерии, разрушили по меньшей мере три частных дома, отметили в Донецкой ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Россияне нанесли удар по поселку из артиллерии, разрушили по меньшей мере три частных дома, – написал руководитель Донецкой ОВА. – Двух местных жителей, оказавшихся в эпицентре обстрела, спасти не удалось – они получили травмы, несовместимые с жизнью. Раненого мужчину удалось доставить в ближайшую больницу. Ему оказана медицинская помощь".

Российские оккупанты 25-го и 26 января обстреливали города и села Донецкой области, включая находящиеся в относительном тылу, из артиллерии, РСЗО и авиаракетами, сообщали в ОВА.