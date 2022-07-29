Двое россиян – идеологов "денацификации" Украины объявлены в международный розыск

В СБУ подчеркнули, что собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения пропагандистов к ответственности Фото: depositphotos.com

Речь об авторе книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армене Гаспаряне и политтехнологе, авторе статьи "Что Россия должна сделать с Украиной" Тимофее Сергейцеве.

"Именно Гаспарян распространил термин "денацификация" в России и стал использовать его в отношении Украины... В 2018 году он издал свою книгу, которая продвигает вымышленные нарративы по поводу несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину", – говорится в сообщении СБУ.

Сергейцев – автор многочисленных публикаций, в которых он продвигал идеи о несостоятельности Украины, "неполноценности и второсортности украинской нации, а также о необходимости ее уничтожения", отметили в СБУ.

"Они объявлены в международный розыск, так что теперь стали невъездными в цивилизованные страны мира", – говорится в сообщении.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на свержение конституционного строя или захват государственной власти); ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 442 (геноцид).

По результатам досудебного расследования обвинительные акты направлены в суд. В СБУ заявляют, что следователи службы собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения пропагандистов к ответственности.

Гаспаряну сообщили о подозрении в публичных призывах к геноциду в апреле 2022 года, Сергейцеву – в мае, сообщали в Офисе генпрокурора Украины.