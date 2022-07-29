Двое россиян – идеологов "денацификации" Украины объявлены в международный розыск

Речь об авторе книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армене Гаспаряне и политтехнологе, авторе статьи "Что Россия должна сделать с Украиной" Тимофее Сергейцеве.
"Именно Гаспарян распространил термин "денацификация" в России и стал использовать его в отношении Украины... В 2018 году он издал свою книгу, которая продвигает вымышленные нарративы по поводу несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину", – говорится в сообщении СБУ.
Сергейцев – автор многочисленных публикаций, в которых он продвигал идеи о несостоятельности Украины, "неполноценности и второсортности украинской нации, а также о необходимости ее уничтожения", отметили в СБУ.
"Они объявлены в международный розыск, так что теперь стали невъездными в цивилизованные страны мира", – говорится в сообщении.
Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на свержение конституционного строя или захват государственной власти); ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 442 (геноцид).
По результатам досудебного расследования обвинительные акты направлены в суд. В СБУ заявляют, что следователи службы собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения пропагандистов к ответственности.
Гаспаряну сообщили о подозрении в публичных призывах к геноциду в апреле 2022 года, Сергейцеву – в мае, сообщали в Офисе генпрокурора Украины.
Россия на протяжении многих лет обвиняет Украину в том, что она якобы поддерживает нацизм. 24 февраля президент РФ Владимир Путин, объявляя о полномасштабном вторжении российских войск в Украину, заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что это "чистый нацизм и уничтожение украинской нации". "То же было в 1940-х годах – нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа", – сказал он.
Около 50 государств – членов ООН в совместном заявлении осудили попытки России оправдать военное вторжение в Украину нарративами о борьбе с "неонацизмом".