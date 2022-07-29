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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двое россиян – идеологов "денацификации" Украины объявлены в международный розыск

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В СБУ подчеркнули, что собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения пропагандистов к ответственности
В СБУ подчеркнули, что собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения пропагандистов к ответственности
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении двух российских пропагандистов, публично призывавших к геноциду украинцев и войне в Украине. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 29 июля.

Речь об авторе книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армене Гаспаряне и политтехнологе, авторе статьи "Что Россия должна сделать с Украиной" Тимофее Сергейцеве.

"Именно Гаспарян распространил термин "денацификация" в России и стал использовать его в отношении Украины... В 2018 году он издал свою книгу, которая продвигает вымышленные нарративы по поводу несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину", – говорится в сообщении СБУ.

Сергейцев – автор многочисленных публикаций, в которых он продвигал идеи о несостоятельности Украины, "неполноценности и второсортности украинской нации, а также о необходимости ее уничтожения", отметили в СБУ.

"Они объявлены в международный розыск, так что теперь стали невъездными в цивилизованные страны мира", – говорится в сообщении. 

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на свержение конституционного строя или захват государственной власти); ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 442 (геноцид).

По результатам досудебного расследования обвинительные акты направлены в суд. В СБУ заявляют, что следователи службы собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения пропагандистов к ответственности.

Гаспаряну сообщили о подозрении в публичных призывах к геноциду в апреле 2022 года, Сергейцеву – в мае, сообщали в Офисе генпрокурора Украины.

Контекст:

Россия на протяжении многих лет обвиняет Украину в том, что она якобы поддерживает нацизм. 24 февраля президент РФ Владимир Путин, объявляя о полномасштабном вторжении российских войск в Украину, заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что это "чистый нацизм и уничтожение украинской нации". "То же было в 1940-х годах – нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа", – сказал он.

Около 50 государств – членов ООН в совместном заявлении осудили попытки России оправдать военное вторжение в Украину нарративами о борьбе с "неонацизмом".

Теги: Россия, СБУ, нацизм, пропаганда, розыск, геноцид, война России против Украины, обвинение, подозрение, Служба безопасности Украины
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