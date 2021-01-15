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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двум боевикам "ДНР" сообщили о подозрении

Один из разоблаченных боевиков "ДНР" является бывшим украинским правоохранителем, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, фигуранты присоединились к российским оккупантам в 2014 2015 годах по собственной инициативе
По данным СБУ, фигуранты присоединились к российским оккупантам в 2014–2015 годах по собственной инициативе
Фото: depositphotos.com

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность двух боевиков незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР". Об этом 15 января сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи и оперативники СБУ установили, что фигуранты в 2014–2015 годах по собственной инициативе присоединились к группировкам пророссийских террористов, известных как "Сомали" и "Кольчуга".

По данным СБУ, сейчас один из боевиков, бывший украинский правоохранитель, является "заместителем начальника штаба" так называемого отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового) "Иловайского батальона". Другой в звании "майора" продолжает службу в должности начальника подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты незаконной "гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга" и публично агитирует за вступление в ряды террористических вооруженных формирований.

Следователи сообщили обоим боевикам о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Украина, аннексия, террористы, боевики, ДНР, ВСУ
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