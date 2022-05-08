"...бал я в рот эту миротворческую деятельнось". СМИ нашли под Киевом дневник российского оккупанта

Дневник нашли украинские военные, зашедшие в село Мощун Бучанского района. Он вместе с другими оставленных документов находился в частном доме, который оккупанты самовольно заняли и обустроили там медицинский пункт.
Собственником дневника значился Муравьев Анатолий Викторович – 21-летний матрос, который служил снайпером в стрелковой роте.
В своих заметках он упоминает о "миротворческой миссии" в Нагорном Карабахе и даже попытался написать стихотворение:
"Мы прибыли с России в Нагорный Карабах
Миротворческие силы - наша сила это флаг,
Морские пехотинцы не знают, что такое страх
Мы готовы всех здесь порешать
Если есть за что нам воевать".
Также он записал некоторые свои мысли по поводу участия в войне: "Прошли проверку. Такая жопа это просто п...здец, в рот ...бал эту миротворческую деятельность. В следующем году точно х...й поеду".
Журналисты нашли профили военнослужащего в нескольких соцсетях ("ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram) – и хотя у него есть различные фамилии и никнеймы, данные совпадают.
Судя по информации из его профилей, военный родом из Красноярского края, поселка городского типа Нижняя Пойма. Согласно посту его сестры, ушел в армию в мае 2019 года. Сам Муравьев указывает тот же год в записной книжке.
Отдельно матрос написал в дневнике, что заключил контракт до 5 июня 2031 года. Во "ВКонтакте" он опубликовал Stories с другом, в которой пожелал ему не делать поспешных решений, таких как 10 лет контракта, вероятно, говоря о самом себе.
На одном из опубликованных им видео, если осветить некоторые его фрагменты, видны нашивки "Муравьев" и "вооруженные силы России".
В марте этого года Муравьев опубликовал фотографии из больницы и показал ранение ноги. Скорее всего, он получил его в Киевской области, когда там продолжались бои с ВСУ.
Журналисты связались с военным в соцсетях, но тот отрицает, что дневник принадлежит ему и что воевал в Украине и получил ранение.
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
28 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители разоблачили 10 российских военных, которые причастны к пыткам мирных жителей Бучи Киевской области. Это бойцы 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск России.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, в Киевской области известно о 900 убитых мирных жителях.