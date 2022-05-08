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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"...бал я в рот эту миротворческую деятельнось". СМИ нашли под Киевом дневник российского оккупанта

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Оккупант оказался 21-летним матросом, который служил снайпером в стрелковой роте
Оккупант оказался 21-летним матросом, который служил снайпером в стрелковой роте
Фото: farriman_24 / Instagram

Журналисты "Радіо Свобода" получили в свое распоряжение дневник одного из российских военных, которые в марте оккупировали пригород Киева, и смогли его идентифицировать.

Дневник нашли украинские военные, зашедшие в село Мощун Бучанского района. Он вместе с другими оставленных документов находился в частном доме, который оккупанты самовольно заняли и обустроили там медицинский пункт.

Собственником дневника значился Муравьев Анатолий Викторович – 21-летний матрос, который служил снайпером в стрелковой роте.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

В своих заметках он упоминает о "миротворческой миссии" в Нагорном Карабахе и даже попытался написать стихотворение:

"Мы прибыли с России в Нагорный Карабах

Миротворческие силы - наша сила это флаг,

Морские пехотинцы не знают, что такое страх

Мы готовы всех здесь порешать

Если есть за что нам воевать".

Также он записал некоторые свои мысли по поводу участия в войне: "Прошли проверку. Такая жопа это просто п...здец, в рот ...бал эту миротворческую деятельность. В следующем году точно х...й поеду".

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Журналисты нашли профили военнослужащего в нескольких соцсетях ("ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram) – и хотя у него есть различные фамилии и никнеймы, данные совпадают.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Судя по информации из его профилей, военный родом из Красноярского края, поселка городского типа Нижняя Пойма. Согласно посту его сестры, ушел в армию в мае 2019 года. Сам Муравьев указывает тот же год в записной книжке.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Отдельно матрос написал в дневнике, что заключил контракт до 5 июня 2031 года. Во "ВКонтакте" он опубликовал Stories с другом, в которой пожелал ему не делать поспешных решений, таких как 10 лет контракта, вероятно, говоря о самом себе.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

На одном из опубликованных им видео, если осветить некоторые его фрагменты, видны нашивки "Муравьев" и "вооруженные силы России".

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

В марте этого года Муравьев опубликовал фотографии из больницы и показал ранение ноги. Скорее всего, он получил его в Киевской области, когда там продолжались бои с ВСУ.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Журналисты связались с военным в соцсетях, но тот отрицает, что дневник принадлежит ему и что воевал в Украине и получил ранение.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

28 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители разоблачили 10 российских военных, которые причастны к пыткам мирных жителей Бучи Киевской области. Это бойцы 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск России.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, в Киевской области известно о 900 убитых мирных жителях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Киевская область, армия РФ, война России против Украины, российские военные
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