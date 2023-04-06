Экономика Украины сегодня стала полностью на военные рельсы – гендиректор "Укроборонпрома"

Гусев: Будущее у оборонно-промышленного комплекса – как у драйвера экономики на следующие несколько десятилетий Фото: Юрій Гусєв / Facebook

"Я считаю, что экономика, которая сегодня стала полностью на военные рельсы и аккумулирует все возможные ресурсы государственного и негосударственного секторов для выполнения задач национальной безопасности и обороны Украины, после победы следующие десятилетия будет выполнять заказы для формирования запасов оружия для нас, а также для наших партнеров", – сказал Гусев.

Журналисты отметили, что не все согласятся с тем, что "экономика перешла на военные рельсы".

Директор концерна в ответ сообщил, что в марте 2022 года, когда концерн объявил набор новых сотрудников, на вакансии откликнулось более 12 тыс. украинцев. Только в рамках перемещения наших предприятий, создания дополнительных производств, кооперации с частными компаниями "Укроборонром" набрал более 6 тыс. новых сотрудников.

"Притом что все наши заводы пострадали от прилетов – их было более 150, – ни одно производство не прекратило свою работу и не просто выполняет, а наращивает объемы продукции. Мы привлекли сейчас около 100 компаний, ранее не производивших ничего для Вооруженных сил. Работаем с руководителями областных военных администраций, чтобы промышленные предприятия регионов выполняли задачи на том оборудовании, которое у них есть, тоже для нужд ОПК", – сказал директор концерна.

Он добавил, что "Укроборонпром" реализует программу производства и ремонта техники в безопасных местах, в которой участвует и трофейная техника, и та, которую передают партнеры. Гусев считает, что ремонт и обслуживание в дальнейшем перерастут в более глубокую кооперацию с иностранцами по сбору и совместному производству новых видов вооружения. Это касается и бронетехники, и реактивных систем залпового огня, и средств ПВО.

"Поэтому будущее у оборонно-промышленного комплекса – как у драйвера экономики на следующие несколько десятилетий. Я думаю, это должно вдохновлять предприятия, готовые стать частью ОПК и производить оружие и комплектующие", – пояснил он.

В то же время Гусев подчеркнул, что Украине нужна новая система оборонно-промышленного комплекса – администрирование, управление, финансирование, контроль качества, международная кооперация.

"Я убежден, что нам, кроме "Рамштайна", который очень важен для срочного получения оружия, боеприпасов, техники, обучения наших солдат, интеграции стандартов НАТО, одновременно нужен индустриальный "Рамштайн", который позволит получить технологии и оборудование", – добавил он.