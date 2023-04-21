Экс-замглавы СБУ Ягун: В 2014 году русский агент, который был внедрен в СБУ, сидел перед нами с документами на увольнение как сотрудник СБУ, и мы ничего не могли ему сделать

Гордон спросил Ягуна, много ли было российских агентов в СБУ за время его работы в спецслужбе.
"До 2014 года я не помню таких моментов. Честно, я не помню просто. А в 2014 году мы столкнулись даже с уникальными ситуациями. Когда мы знали, что перед нами российский агент, который был внедрен в Службу безопасности, и он сидел с документами на увольнение как сотрудник Службы безопасности, и мы ничего не могли ему сделать. Мы просто констатировали факт, что он уходит, что его уже не будет в службе", – рассказал Ягун.
Он пояснил, что в СБУ могли проследить прохождение службы этим человеком, как его внедряли, кто его продвигал – но задержать его тогда не могли, "не было вот этих моментов".
"Такая дикая ситуация была. Он уволился. Причем он нам в глаза говорил: "Да, я понимаю, что вы ничего не можете сделать". Уволился – и уехал. Понятно куда: или в Россию, или в Крым", – сказал экс-замглавы СБУ.
По его словам, в тот период было очень много увольнений, очень много "ситуаций диких".
"Например, такая анекдотическая. Когда в одном из райотделов Крыма собрали сотрудников, которые перешли на сторону ФСБ, и там сотрудник ФСБ высшего ранга говорит: "Так, вот я вас всех приветствую. Теперь хочу вам сказать, что вашим начальником будет капитан, грубо говоря, Иванов". Кто-то поднял руку: "Я извиняюсь, так Иванов – старший лейтенант". – "Это он старший лейтенант в Службе безопасности, а капитан он в ФСБ". Ну вот так вот. То есть на таком уровне они работали тогда, к сожалению", – сказал Ягун.
Экс-замглавы СБУ считает, что в руководящих сферах Украины еще много агентуры РФ: по его выражению, "мы еще долго будем выковыривать этот изюм из булки".
Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку. Полный текст интервью
О том, что после распада СССР в Украине осталось много скрытой российской агентуры, которая продвигалась в высшие эшелоны власти, заявлял также председатель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж.
В 2005 году началась активная засылка в Украину "спящих" агентов, которые в 2014 году стали основой для гибридной войны РФ против Украины, рассказывал бывший глава Службы внешней разведки, экс-глава Администрации Президента Украины, экс-начальник военной разведки Украины Валерий Кондратюк.
По данным экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, российская сеть агентов в Украине была и сохраняется как минимум в четырех сферах.