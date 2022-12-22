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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова возобновили электроснабжение еще для 25 тысяч семей Днепропетровской области и Донбасса

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Без света остается 101 населенный пункт Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
Без света остается 101 населенный пункт Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
Фото: dtek-dem.com.ua

21 декабря энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 25 тысячам семей в 12 населенных пунктах Днепропетровской и Донецкой областей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Несмотря на обстрелы, ракетные и авиаудары, 21 декабря специалистам "ДТЭК Донецкие электросети" удалось выполнить ремонты для жителей пяти населенных пунктов. Благодаря этому свет вернулся в дома 6291 семьи", – отмечают в компании.

За последние сутки в Днепропетровской области энергетикам удалось возобновить работу электросетей для 19 тысяч семей в семи населенных пунктах, которые были обесточены в результате обстрелов накануне.

Без света остается 101 населенный пункт Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщали в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, российские оккупанты
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