Энергетики ДТЭК Ахметова возобновили электроснабжение еще для 25 тысяч семей Днепропетровской области и Донбасса

"Несмотря на обстрелы, ракетные и авиаудары, 21 декабря специалистам "ДТЭК Донецкие электросети" удалось выполнить ремонты для жителей пяти населенных пунктов. Благодаря этому свет вернулся в дома 6291 семьи", – отмечают в компании.
За последние сутки в Днепропетровской области энергетикам удалось возобновить работу электросетей для 19 тысяч семей в семи населенных пунктах, которые были обесточены в результате обстрелов накануне.
Без света остается 101 населенный пункт Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщали в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.