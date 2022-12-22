Энергетики ДТЭК Ахметова возобновили электроснабжение еще для 25 тысяч семей Днепропетровской области и Донбасса

Без света остается 101 населенный пункт Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ Фото: dtek-dem.com.ua

"Несмотря на обстрелы, ракетные и авиаудары, 21 декабря специалистам "ДТЭК Донецкие электросети" удалось выполнить ремонты для жителей пяти населенных пунктов. Благодаря этому свет вернулся в дома 6291 семьи", – отмечают в компании.

За последние сутки в Днепропетровской области энергетикам удалось возобновить работу электросетей для 19 тысяч семей в семи населенных пунктах, которые были обесточены в результате обстрелов накануне.

Без света остается 101 населенный пункт Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.