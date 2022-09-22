Эрдоган: Обмен пленными между Россией и Украиной является важным шагом на пути к прекращению войны

"По итогам обсуждений с [президентом РФ Владимиром] Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским состоялся обмен 200 военнопленными. Соглашение, достигнутое при посредничестве Турции, на мой взгляд, является важным шагом на пути к прекращению войны. Для нас это событие является серьезным источником надежды на мир", – сказал Эрдоган.
Он поблагодарил всех причастных к организации обмена пленными. Президент Турции подчеркнул, что "дипломатические рычаги всегда оставались приоритетом политики официальной Анкары", и пообещал, что после возвращение из США "позвонит коллегам с тем, чтобы продолжить дипломатические усилия по Украине".
"Мы основываемся на букве международного права, выступаем с принципиальных позиций. Роль мирового посредника и лидирующие позиции в мировой дипломатии вынуждают нас использовать большую инициативу. Мы с самого начала верили в силу дипломатии и доказали ее действенность", – заявил Эрдоган.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 сентября Эрдоган встречался с Путиным в узбекистанском Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества и после этого сообщил, что договорился об обмене 200 пленных "по соглашению сторон".
21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 украинцев, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Также были освобождены лидеры "Азова". Однако Зеленский сообщил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.