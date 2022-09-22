ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган: Обмен пленными между Россией и Украиной является важным шагом на пути к прекращению войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эрдоган считает Турцию "мировым посредником"
Эрдоган считает Турцию "мировым посредником"
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что обмен пленными между Украиной и РФ приближает мир. Об этом он заявил журналистам 22 сентября в Нью-Йорке (США), сообщает государственное турецкое агентство "Анадолу".

"По итогам обсуждений с [президентом РФ Владимиром] Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским состоялся обмен 200 военнопленными. Соглашение, достигнутое при посредничестве Турции, на мой взгляд, является важным шагом на пути к прекращению войны. Для нас это событие является серьезным источником надежды на мир", – сказал Эрдоган.

Он поблагодарил всех причастных к организации обмена пленными. Президент Турции подчеркнул, что "дипломатические рычаги всегда оставались приоритетом политики официальной Анкары", и пообещал, что после возвращение из США "позвонит коллегам с тем, чтобы продолжить дипломатические усилия по Украине".

"Мы основываемся на букве международного права, выступаем с принципиальных позиций. Роль мирового посредника и лидирующие позиции в мировой дипломатии вынуждают нас использовать большую инициативу. Мы с самого начала верили в силу дипломатии и доказали ее действенность", – заявил Эрдоган.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 сентября Эрдоган встречался с Путиным в узбекистанском Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества и после этого сообщил, что договорился об обмене 200 пленных "по соглашению сторон".

21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 украинцев, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Также были освобождены лидеры "Азова". Однако Зеленский сообщил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Украина, Реджеп Эрдоган, война, Нью-Йорк, переговоры, плен, пленные, война России против Украины, дипломаты, президент, обмен пленными
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после
Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя
Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (365948)
2
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (328610)
3
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (173445)
4
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (163319)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (88089)
6
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (82931)
7
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (79407)
8
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (55666)
 
 
 
 