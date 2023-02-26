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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС ввел санкции против Москальковой и ответственных за депортацию в РФ и незаконное усыновление украинских детей

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Москалькова попала под санкции ЕС
Москалькова попала под санкции ЕС
Фото: EPA

Евросоюз 25 февраля ввел санкции против ответственных за похищения и депортацию в Россию украинских детей. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета.

"Совет вводит санкции против лиц, ответственных за депортацию и принудительное усыновление украинских детей. Депортация невинных украинских детей с оккупированных территорий российскими войсками для усыновления в российские семьи является явным нарушением прав человека и международного права", – говорится в сообщении.

Санкции также введены против марионеточных "властей" и "прокуроров" на оккупированных территориях Украины. В частности, под ограничения попало "МЧС" террористической организации "ДНР".

В список включена министр семьи, труда и социальной защиты Башкортостана Ленара Иванова. В документе она названа "одной из ключевых фигур, причастных к насильственной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному усыновлению российскими семьями".

Также в списке – замглавы предправительства Московской области Вячеслав Духин. По данным ЕС, он способствует незаконному усыновлению украинских детей в семьи, проживающие в его регионе, и добивается предоставления российского гражданства незаконно депортированным украинским детям.

"Деятельность Вячеслава Духина является частью более широкой стратегии Российской Федерации по незаконной депортации граждан Украины. Он является одним из ключевых фигурантов насильственной депортации украинских детей в Россию и их последующего незаконного усыновления в российские семьи", – говорится в документе.

Кроме этого, ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В публикации указано, что она "активно продвигает официальные повествования, которые отрицают существование российской "фильтрации" и практики депортации по отношению к украинскому населению".

"Авторитетные источники подтверждают, что фильтрационные лагеря являются частью крупных российских усилий по "отфильтровыванию" украинского населения как средства подавления украинского сопротивления и обеспечения соблюдения лояльности среди оставшегося населения. В рамках операций России "Фильтрация" российские силы и доверенные лица допрашивали, задержали и насильственно депортировали от 900 тыс. до 1,6 млн украинских граждан, в том числе тысячи детей. В своих различных публичных выступлениях Татьяна Москалькова постоянно отрицала, что депортация украинских граждан происходит, таким образом, активно распространяя дезинформацию от имени и в пользу правительства Российской федерации", – говорится в документе.

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

В декабре украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому на территории России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.

Одного из украинских детей, депортированных оккупантами из Мариуполя Донецкой области, незаконно усыновила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом она сама рассказывала пропагандистам RT в октябре прошлого года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, депортация, Европейский совет, война России против Украины, Евросоюз, Татьяна Москалькова
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