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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если бы все в мире были такими смелыми, мы бы уже покончили с этой войной". Зеленский обратился к народам Украины и Британии

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Зеленский в традиционном вечернем видео обратился не только к украинцам, но и британцам и лично Джонсону
Зеленский в традиционном вечернем видео обратился не только к украинцам, но и британцам и лично Джонсону
Фото: president.gov.ua

Россию раздражает плодотворное сотрудничество и близость Украины и Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал вечером 5 мая в обращении к участникам благотворительного вечера Brave Ukraine, народу Украины и народу Великобритании. Видео опубликовал Офис президента.

Президент рассказал, что каждый вечер отчитывается обществу о том, что сделано для защиты государства.

"Например, сегодня одной из заметных новостей стало сообщение о нашем с тобой разговоре, Борис. Каждый раз, когда проходят такие переговоры, это важно для моего государства, для Украины. И не менее важно, уверен, для Британии. Ибо это – и о несокрушимости, и о смелости, и о лидерстве, которое мы демонстрируем вместе – украинский и британский народы. В защите свободы, нашей общей свободы", – сказал Зеленский, обращаясь к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. 

Он подчеркнул, что российские войска сегодня, как и каждый день в течение этой войны, продолжали бомбардировку украинских городов.

"Позавчера, в день, когда ты, Борис, выступал в нашем парламенте, – в этот день российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов. И это можно назвать определенным "российским комплиментом" твоей блестящей речи и нашему плодотворному межгосударственному сотрудничеству. Вчера таких ударов было только семь", – отметил Зеленский. 

По мнению Зеленского, "очевидно, что Россию раздражает наша близость – Украины и Великобритании", и это означает, что эти страны "действительно мощно" защищают свободу в Европе.

"Если бы все в мире – или хотя бы подавляющее большинство – были такими же несгибаемыми, смелыми и лидерскими, как Украина, как Британия, то, я уверен, мы бы уже покончили с этой войной и восстановили мир на всей нашей освобожденной территории для всех наших людей. Но мы еще должны бороться. Бороться. Как ты, Борис, сказал, обращаясь к нашей Верховной Раде позавчера, мы еще пишем одну из самых победных глав нашей истории", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1139266853535062/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Великобритания уже 24 февраля начала вводить санкции против российских компаний, правительство Бориса Джонсона системно осуществляет поставки оружия и гуманитарных грузов для Украины. 3 мая, выступая перед Верховной Радой, премьер - министр объявил о новом пакете помощи Украине на £300 млн.

9 апреля Борис Джонсон во время визита в Киев заявил, что Великобритания “не остановится ни перед чем“, чтобы обеспечить Украину ресурсами для победы над РФ.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, война России против Украины, сотрудничество
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