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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если бы я хоть в чем-то согласилась, смерти людей могли привязать к Украине". Советница Зеленского рассказала, как ее пытались вербовать спецслужбы РФ

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Вербицкая об одном из возможных вербовщиков: Он вел себя нагло, общался с большим напором, намекал, что с россиянами надо говорить с позиции силы, вспоминал войну в Чечне
Вербицкая об одном из возможных вербовщиков: Он вел себя нагло, общался с большим напором, намекал, что с россиянами надо говорить с позиции силы, вспоминал войну в Чечне
Фото: president.gov.ua

Советница-уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая в интервью "Бабелю" рассказала, что ее пытались вербовать, предположительно, представители российских спецслужб.

По словам Вербицкой "контактеров" было несколько, трое из них писали ей в Facebook в 2016–2017 годах, когда она была активным волонтером, правозащитником и в то же время советником начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Имена" собеседников в сети – Феликс Хаос, Лектор Борман, Иван Петров. По словам Вербицкой, о каждом таком контакте она сообщала украинской контрразведке.

"[Борман] появился в марте 2017 года – за год до президентских выборов в России. С первых сообщений я поняла, что это попытка спецслужб РФ возобновить контакт со мной. Он вел себя нагло, общался с большим напором, тоже намекал, что с россиянами надо говорить с позиции силы, вспоминал войну в Чечне и говорил, что ждет, пока появится группа, которая не будет бояться пойти на "крайние меры". Весь март он намекал на то, что нужно спланировать какие-то меры, которые заставят "вздрогнуть" Россию и россиян. А в апреле 2017 года произошел взрыв в метро в Санкт-Петербурге. Через несколько дней он спросил, что я об этом думаю, – у меня пошли мурашки по коже. Я поняла, что если бы я раньше хоть в чем-то с ним согласилась, то смерти людей могли бы привязать к Украине и показать переписку со мной – советником начальника Генштаба. Потом следствие в России говорило, что ответственность за взрыв взяла какая-то группировка из "Аль-Каиды", но, может быть, потому что привязать украинцев не получилось", – рассказала советница президента.

Параллельно с перепиской в Facebook Вербицкая получала звонки с российских номеров.

"Звонили мне тогда, когда я долго не отвечала на сообщения Лектору. Возможно, им просто нужен был мой голос, чтобы дальше сфабриковать какой-то разговор. Но я не оправдала их надежд – ни на один звонок не ответила", – рассказала Вербицкая.

Потом ее оставили в покое на несколько лет. В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, а Вербицкая – советником новоназначенного тогда министра обороны Андрея Загороднюка, "дружественные российские ГРУшники" возобновили свои коммуникации, но уже использовали Telegram.

Вербицкая говорит, что были и попытки выманить ее в Грузию, но они были безуспешными.

"Зачем все это требовалось? Есть несколько вариантов развития событий. Первый – когда человека пытаются спровоцировать на какие-то высказывания, которые можно использовать в информационной среде: вот, смотрите, советник начальника Генштаба или министра обороны предлагает или поддерживает теракты. Второй – подтолкнуть к определенным действиям. Убедить в необходимости активно действовать, чтобы дальше эта идея стала замыслом и планом действий. Или дать возможность раскрутить нарратив, что украинцы – это террористы. Как было с Павлом Грибом, которого выманили из Украины, приписав ему желание совершить теракт", – пояснила она.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 августа 2017 года Павла Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО КраснодараВ марте 2019 года российский суд приговорил Гриба к шести годам тюрьмы за якобы подготовку теракта в одной из школ Сочи. В сентябре Гриб в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией вернулся домой.

ФСБ России периодически заявляет о задержании лиц, которых подозревает в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, в том числе украинцев.

В Службе безопасности Украины, комментируя заявление ФСБ о задержании 106 сторонников неонацистской группировки "М.К.У.", якобы созданной под руководством украинских спецслужб, говорили, что российские спецслужбы ведут скоординированную информационную операцию, которую следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ФСБ, ГРУ, переписка, спецслужбы, война в Украине, Алена Вербицкая
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