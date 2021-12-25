"Если бы я хоть в чем-то согласилась, смерти людей могли привязать к Украине". Советница Зеленского рассказала, как ее пытались вербовать спецслужбы РФ

Вербицкая об одном из возможных вербовщиков: Он вел себя нагло, общался с большим напором, намекал, что с россиянами надо говорить с позиции силы, вспоминал войну в Чечне Фото: president.gov.ua

По словам Вербицкой "контактеров" было несколько, трое из них писали ей в Facebook в 2016–2017 годах, когда она была активным волонтером, правозащитником и в то же время советником начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Имена" собеседников в сети – Феликс Хаос, Лектор Борман, Иван Петров. По словам Вербицкой, о каждом таком контакте она сообщала украинской контрразведке.

"[Борман] появился в марте 2017 года – за год до президентских выборов в России. С первых сообщений я поняла, что это попытка спецслужб РФ возобновить контакт со мной. Он вел себя нагло, общался с большим напором, тоже намекал, что с россиянами надо говорить с позиции силы, вспоминал войну в Чечне и говорил, что ждет, пока появится группа, которая не будет бояться пойти на "крайние меры". Весь март он намекал на то, что нужно спланировать какие-то меры, которые заставят "вздрогнуть" Россию и россиян. А в апреле 2017 года произошел взрыв в метро в Санкт-Петербурге. Через несколько дней он спросил, что я об этом думаю, – у меня пошли мурашки по коже. Я поняла, что если бы я раньше хоть в чем-то с ним согласилась, то смерти людей могли бы привязать к Украине и показать переписку со мной – советником начальника Генштаба. Потом следствие в России говорило, что ответственность за взрыв взяла какая-то группировка из "Аль-Каиды", но, может быть, потому что привязать украинцев не получилось", – рассказала советница президента.

Параллельно с перепиской в Facebook Вербицкая получала звонки с российских номеров.

"Звонили мне тогда, когда я долго не отвечала на сообщения Лектору. Возможно, им просто нужен был мой голос, чтобы дальше сфабриковать какой-то разговор. Но я не оправдала их надежд – ни на один звонок не ответила", – рассказала Вербицкая.

Потом ее оставили в покое на несколько лет. В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, а Вербицкая – советником новоназначенного тогда министра обороны Андрея Загороднюка, "дружественные российские ГРУшники" возобновили свои коммуникации, но уже использовали Telegram.

Вербицкая говорит, что были и попытки выманить ее в Грузию, но они были безуспешными.

"Зачем все это требовалось? Есть несколько вариантов развития событий. Первый – когда человека пытаются спровоцировать на какие-то высказывания, которые можно использовать в информационной среде: вот, смотрите, советник начальника Генштаба или министра обороны предлагает или поддерживает теракты. Второй – подтолкнуть к определенным действиям. Убедить в необходимости активно действовать, чтобы дальше эта идея стала замыслом и планом действий. Или дать возможность раскрутить нарратив, что украинцы – это террористы. Как было с Павлом Грибом, которого выманили из Украины, приписав ему желание совершить теракт", – пояснила она.