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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: Сначала Путин хотел взять Киев за три дня, но под Киевом он обосрался. Теперь обосрался под Харьковом. Думаю, это в будущем случится где-то еще

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Киселев: Такое ощущение, что управляют войсками не генералы и полковники, а лично Путин
Киселев: Такое ощущение, что управляют войсками не генералы и полковники, а лично Путин
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В ближайшем будущем президент РФ Владимир Путин потерпит очередное военное поражение в Украине. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил украинский телеведущий Евгений Киселев.

"У него все время концепция меняется. Помните анекдот про старого генерала, который подвыпивший приходит домой и кличет своего верного денщика: "Иван, Иван, неси сюда тазик. Я пьяный, меня тошнит. Сейчас блевать буду". И этот бедный старый денщик, шаркая больными старыми ногами, тащит этот таз, а генерал ему говорит: "Стоп, Иван. Концепция изменилась: я обосрался". Вот это ровно про Владимира Владимировича и его планы в отношении Украины", – отметил Киселев.

Он считает, что дальнейшая ситуация на фронте будет зависеть от целого ряда обстоятельств.

"Сначала он хотел взять Киев за три дня, потом концепция изменилась: под Киевом он обосрался. Теперь он обосрался... Извините меня за то, что я третий раз употребляю подряд не самое печатное слово, хотя и не обсценная лексика это, слава богу. Так вот. последний раз это случилось под Харьковом. Где-нибудь еще произойдет, я думаю, в ближайшем или не в самом ближайшем будущем. От многих обстоятельств это зависит. Ну, любой военный эксперт вам расскажет, что это зависит, в частности, от того, как дальше будут управлять войсками российские военачальники", – сказал журналист.

Он не исключает, что Путин лично руководит оккупационными войсками на территории Украины.

"Такое ощущение, что управляют войсками не генералы и полковники, а лично Владимир Владимирович Путин из Кремля, который, как [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер в бункере в самом конце Второй мировой войны пытался сам рисовать стрелки на карте и отправлял в бой полки и дивизии, искренне веря, что "вот-вот сейчас подоспеет чудо-оружие, оружие возмездия – и мы сейчас и большевистские орды на востоке, и их американо-английских союзников на Западе обратим в бегство и спасем Фатерланд", – резюмировал Киселев.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей Украины, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, военные, оккупация, Евгений Киселев, война России против Украины, российские оккупанты
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