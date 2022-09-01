Фонд Рината Ахметова передал 3600 продуктовых наборов для переселенцев в Днепропетровской области

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины Фото: akhmetovfoundation.org

"Днепропетровская область мужественно приняла вызовы военного времени: на территории нескольких ее общин идут боевые действия, а свободные от врагов районы. По последним известным данным, в области проживает уже более 300 тысяч внутренне перемещенных лиц. Фонд Рината Ахметова помогает переселенцам по всей Украине, поэтому на днях отправил очередной груз в Синельниковский район Днепропетровской области, а именно, 3600 наборов с необходимыми продуктами питания", – сказано в сообщении.

Всего Фонд передал в область уже более 37,5 тыс. продуктовых наборов.

"В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, соль, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье. Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – отметили в пресс-службе.

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.