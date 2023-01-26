ФСБ РФ пытается привлечь для расшатывания ситуации в Украине криминальных авторитетов – Данилов

По его словам, россияне готовятся к наступлению и в ближайшие месяц-два будут начинать свои активные действия. Задействованы максимальные ресурсы на территории РФ, отметил секретарь СНБО.

"Более того, продолжает работать 5-е управление ФСБ на территории нашей страны. Есть попытки привлечь криминальных авторитетов, особенно в Харьковской области, которые на сегодняшний день пребывают в Объединенных Арабских Эмиратах", – сказал он.

Данилов заверил, что руководство Украины внимательно отлеживает ситуацию.

"Хочу передать молодым людям, которые этим вопросом занимаются. Парни, я вас очень прошу, прекращайте все эти действия, потому что когда вы вернетесь на родину, если у вас будет такая возможность или смелость, поверьте, вы все будете сидеть за решеткой. Сегодня надо страну защищать, а не играться с ФСБшными "типами", чтобы раскачивать нашу ситуацию", – сказал Данилов.