ФСБ РФ пытается привлечь для расшатывания ситуации в Украине криминальных авторитетов – Данилов

По его словам, россияне готовятся к наступлению и в ближайшие месяц-два будут начинать свои активные действия. Задействованы максимальные ресурсы на территории РФ, отметил секретарь СНБО.
"Более того, продолжает работать 5-е управление ФСБ на территории нашей страны. Есть попытки привлечь криминальных авторитетов, особенно в Харьковской области, которые на сегодняшний день пребывают в Объединенных Арабских Эмиратах", – сказал он.
Данилов заверил, что руководство Украины внимательно отлеживает ситуацию.
"Хочу передать молодым людям, которые этим вопросом занимаются. Парни, я вас очень прошу, прекращайте все эти действия, потому что когда вы вернетесь на родину, если у вас будет такая возможность или смелость, поверьте, вы все будете сидеть за решеткой. Сегодня надо страну защищать, а не играться с ФСБшными "типами", чтобы раскачивать нашу ситуацию", – сказал Данилов.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.