ФСБ создала антипартизанские спецгруппы на оккупированных территориях – Центр нацсопротивления

Для этого в захваченных областях были созданы так называемые временные оперативные группы. В них вошли сотрудники департамента контрразведки Федеральной службы безопасности РФ и представители других спецслужб.

"Заметим, ранее такие группы россияне уже создавали в Сирии. Задачей групп, кроме выявления членов украинского подполья, является контроль за интернет-трафиком и выявление целей для нанесения ракетных ударов", – говорится в сообщении.

ЦНС призвал жителей временно оккупированных территорий быть осторожными и сохранять бдительность.

"Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время самая высокая ценность людей – жизнь", – добавили в центре.