ФСБ создала антипартизанские спецгруппы на оккупированных территориях – Центр нацсопротивления

Для этого в захваченных областях были созданы так называемые временные оперативные группы. В них вошли сотрудники департамента контрразведки Федеральной службы безопасности РФ и представители других спецслужб.
"Заметим, ранее такие группы россияне уже создавали в Сирии. Задачей групп, кроме выявления членов украинского подполья, является контроль за интернет-трафиком и выявление целей для нанесения ракетных ударов", – говорится в сообщении.
ЦНС призвал жителей временно оккупированных территорий быть осторожными и сохранять бдительность.
"Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время самая высокая ценность людей – жизнь", – добавили в центре.
Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.
Партизаны на юге Украины активно работают во взаимодействии с военными и скоро можно будет увидеть результаты этой работы, анонсировала 5 августа спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.