ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ФСБ создала антипартизанские спецгруппы на оккупированных территориях – Центр нацсопротивления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЦНС призвал быть осторожными и сохранять бдительность
ЦНС призвал быть осторожными и сохранять бдительность
Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Российские спецслужбы активизировали борьбу с партизанским движением на оккупированных территориях Украины. Об этом 19 ноября сообщает созданный Силами специальных операций ВСУ Центр национального сопротивления.

Для этого в захваченных областях были созданы так называемые временные оперативные группы. В них вошли сотрудники департамента контрразведки Федеральной службы безопасности РФ и представители других спецслужб.

"Заметим, ранее такие группы россияне уже создавали в Сирии. Задачей групп, кроме выявления членов украинского подполья, является контроль за интернет-трафиком и выявление целей для нанесения ракетных ударов", – говорится в сообщении.

ЦНС призвал жителей временно оккупированных территорий быть осторожными и сохранять бдительность.

"Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время самая высокая ценность людей – жизнь", – добавили в центре.

Контекст:

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.

Партизаны на юге Украины активно работают во взаимодействии с военными и скоро можно будет увидеть результаты этой работы, анонсировала 5 августа спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Теги: Сирия, оккупация, ФСБ, партизаны, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Эта песня для меня как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
  "Эта песня для меня – как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (283164)
2
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (191271)
3
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина (76855)
4
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе (76224)
5
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (70001)
6
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото (52890)
7
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад (47661)
8
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе (47269)
 
 
 
 