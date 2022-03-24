ГБР обнаружило в Закарпатье отставного полковника МВД РФ. Он раскритиковал российских оккупантов и сжег свою форму

Во время обыска у него нашли полицейскую форму и удостоверение работника МВД РФ, георгиевские ленты, награды и грамоты официальных органов России.

"По результатам процессуальных действий правоохранители убедились в отсутствии доказательств его причастности к противоправной деятельности в ущерб Украине. Мужчина высказал свою категорическую позицию по несогласию с решением [президента РФ] Владимира Путина о начале вторжения войск РФ в Украину, что привело к гибели большого количества людей", – говорится в сообщении.

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Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube

Мужчина публично отказался от гражданства государства-агрессора и сжег свою форму с документами, выданными ему в России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)