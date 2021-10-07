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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал США разочарован, что Германия, Франция и Великобритания не оказывают большего давления на Кремль из-за агрессии против Украины

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Российские войска оккупировали суверенную территорию Украины, отметил Ходжес
Российские войска оккупировали суверенную территорию Украины, отметил Ходжес
Фото: EPA

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес разочарован действиями Германии, Франции и Великобритании, которые не оказывают большего давления на Россию из-за ее агрессии против Украины. Об этом Ходжес заявил в эфире программы "Совет нацбезопасности", опубликованной 6 октября на YouTube-канале ISLND TV.

По словам Ходжеса, "российские войска оккупировали суверенную территорию Украины – Крым – и буквально на прошлой неделе еще два украинских солдата были убиты поддерживаемыми Россией так называемыми сепаратистами. И это не случайность, это продолжающийся процесс".

Он убежден, что "Соединенным Штатам необходимо продолжать укреплять поддержку Украины как публично, так и физически. Уважение суверенитета Украины является приоритетом для Соединенных Штатов, как говорил президент [Джо] Байден".

"Я очень разочарован тем, что Германия, Франция и Великобритания не оказывают большего давления на Кремль. Позвольте высказаться о минском процессе и нормандском формате. Вы знаете, что это прекращение огня было заключено в рамках данных форматов, но все еще есть украинские солдаты, которые погибают в результате российской агрессии. И мы должны продолжать противодействовать этой сказке, выходящей из Кремля, о которой вы знаете", – сказал Ходжес.

Он добавил, что "международное сообщество все больше осознает и все больше устает от кремлевской пропаганды".

"Все в мире знают, что выборы, которые только что прошли в России, были обманом. Никто не верит, что это были честные и прозрачные выборы. И я думаю, что это одна из причин, почему президент [России Владимир] Путин также решил не ехать на заседание Генассамблеи ООН в США... Не только потому, что он смущен тем, что вакцина "Спутник V" не принята во всем мире, а еще и потому, что он знал, что все будут смотреть на него как на кого-то, кому выгодны украденные выборы", – резюмировал Ходжес.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Теги: Россия, США, Германия, Крым, Украина, Франция, Великобритания, выборы, Кремль, Донбасс, пропаганда, агрессия, аннексия, сепаратисты, боевики, вторжение, Бен Ходжес, ВСУ, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, суверенитет, ранение, войска
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