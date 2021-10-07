Генерал США разочарован, что Германия, Франция и Великобритания не оказывают большего давления на Кремль из-за агрессии против Украины

По словам Ходжеса, "российские войска оккупировали суверенную территорию Украины – Крым – и буквально на прошлой неделе еще два украинских солдата были убиты поддерживаемыми Россией так называемыми сепаратистами. И это не случайность, это продолжающийся процесс".

Он убежден, что "Соединенным Штатам необходимо продолжать укреплять поддержку Украины как публично, так и физически. Уважение суверенитета Украины является приоритетом для Соединенных Штатов, как говорил президент [Джо] Байден".

"Я очень разочарован тем, что Германия, Франция и Великобритания не оказывают большего давления на Кремль. Позвольте высказаться о минском процессе и нормандском формате. Вы знаете, что это прекращение огня было заключено в рамках данных форматов, но все еще есть украинские солдаты, которые погибают в результате российской агрессии. И мы должны продолжать противодействовать этой сказке, выходящей из Кремля, о которой вы знаете", – сказал Ходжес.

Он добавил, что "международное сообщество все больше осознает и все больше устает от кремлевской пропаганды".

"Все в мире знают, что выборы, которые только что прошли в России, были обманом. Никто не верит, что это были честные и прозрачные выборы. И я думаю, что это одна из причин, почему президент [России Владимир] Путин также решил не ехать на заседание Генассамблеи ООН в США... Не только потому, что он смущен тем, что вакцина "Спутник V" не принята во всем мире, а еще и потому, что он знал, что все будут смотреть на него как на кого-то, кому выгодны украденные выборы", – резюмировал Ходжес.