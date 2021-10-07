Окупанты 6 октября открывали огонь шесть раз – штаб ООС

Потерь среди украинских военнослужащих за прошлые сутки не было, сообщил штаб ООС Фото: EPA

"В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял наши позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз – из подствольных гранатометов. В районе Пивденного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих за прошлые сутки не было.

"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь и вынудили его прекратить огневую активность", – добавили в штабе.

С начала суток 7 октября нарушений режима тишины не зафиксировано.