Генштаб ВСУ: Оккупанты за сутки нанесли по Украине 15 ракетных и четыре авиаудара, большинство – по гражданской инфраструктуре

"В течение суток российские оккупанты нанесли четыре авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них – по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – рассказали в Генштабе.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях в течение суток россияне обстреляли 23 населенных пункта.

На купянском и лиманском направлениях противник обстрелял пять населенных пунктов Харьковской области, включая город Купянск, два – Донецкой и шесть, включаю Кременную и Белогоровку – Луганской.

На бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На авдеевском и шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии районы 16 населенных пунктов. В частности, среди них – Авдеевка, Водяное, Марьинка, Угледар.

На запорожском направлении огневое поражение получили районы населенных Времовки Донецкой области и шести населенных пунктов – Запорожской.

На херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадал сам Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов.