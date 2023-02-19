Генштаб ВСУ: Оккупанты за сутки нанесли по Украине 15 ракетных и четыре авиаудара, большинство – по гражданской инфраструктуре

"В течение суток российские оккупанты нанесли четыре авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них – по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – рассказали в Генштабе.
На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях в течение суток россияне обстреляли 23 населенных пункта.
На купянском и лиманском направлениях противник обстрелял пять населенных пунктов Харьковской области, включая город Купянск, два – Донецкой и шесть, включаю Кременную и Белогоровку – Луганской.
На бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.
На авдеевском и шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии районы 16 населенных пунктов. В частности, среди них – Авдеевка, Водяное, Марьинка, Угледар.
На запорожском направлении огневое поражение получили районы населенных Времовки Донецкой области и шести населенных пунктов – Запорожской.
На херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадал сам Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов.
В большинстве областей Украины утром 18 февраля была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы. Оккупанты выпустили по территории Украины четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, две из них были сбиты украинской ПВО, сообщили ВС ВСУ.
Две ракеты ударили по городу Хмельницкий, одна попала в военный объект, вторая рядом с остановкой общественного транспорта, сообщили местные власти. Два мирных жителя ранены, повреждены гражданские дома, три учебных заведения, выбиты сотни окон.
В "Энергоатоме" заявили, что во время утренней ракетной атаки России 18 февраля зафиксированы пролеты двух российских крылатых ракет рядом с Пивденноукраинской АЭС.