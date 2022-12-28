Генштаб ВСУ показал "суровую елку морских пехотинцев"

В Генштабе отметили, что после "фотосессии" оружие вновь отправится на фронт Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В качестве "елки" военнослужащие использовали миномет, который украсили гирляндой.

"Суровая елка морских пехотинцев", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что после "фотосессии" оружие вновь отправится на фронт для нанесения ударов по российским оккупантам.

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