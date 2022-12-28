Генштаб ВСУ показал "суровую елку морских пехотинцев"

В качестве "елки" военнослужащие использовали миномет, который украсили гирляндой.
"Суровая елка морских пехотинцев", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что после "фотосессии" оружие вновь отправится на фронт для нанесения ударов по российским оккупантам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последние недели россияне атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.