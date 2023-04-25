Генштаб ВСУ сообщил о еще одном госпитале оккупантов в больнице на оккупированной территории

"В частности, в городе Хрустальный оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными россиянами, они переоборудуют школы под медпункты и госпитали.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области.

На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщал Генштаб в январе 2023 года.

23 января в Генштабе проинформировали, что за последнее время в горбольницу Днепрорудного Запорожской области доставили около 150 раненых захватчиков. При этом большинство персонала больницы отказалось сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.

Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.