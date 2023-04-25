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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ сообщил о еще одном госпитале оккупантов в больнице на оккупированной территории

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На оккупированных территориях больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщали в Генштабе
На оккупированных территориях больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщали в Генштабе
Фото: EPA (иллюстративное)

Для помощи своим раненым российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 25 апреля.

"В частности, в городе Хрустальный оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KhbVBT2DBisGrWb8gMdBmWyeDPMLA5EsJ4UpyUrwFye6zMtNvLahTEh4YF3n46fKl

По данным Генштаба, все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными россиянами, они переоборудуют школы под медпункты и госпитали.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области

На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами, сообщал Генштаб в январе 2023 года.

23 января в Генштабе проинформировали, что за последнее время в горбольницу Днепрорудного Запорожской области доставили около 150 раненых захватчиков. При этом большинство персонала больницы отказалось сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.

Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.

Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, оккупация, больница, госпиталь, война России против Украины
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