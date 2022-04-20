ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геращенко предложил выложить в свободный доступ записи с нагрудных камер следователей, которые фиксируют преступления российских оккупантов

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Геращенко заявил, что каждый разрушенный оккупантами украинский дом военное преступление
Геращенко заявил, что каждый разрушенный оккупантами украинский дом – военное преступление
Фото: EPA

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что каждый разрушенный российскими оккупантами дом, каждая разрушенная квартира украинцев – военное преступление.

"Стоят дома без окон, без дверей. Каждая выбитая дверь, каждый украденный телевизор – это военное преступление, это грабеж. Для того чтобы это фиксировать лучше, американская компания "Аксон" вместе с компанией "Бенис ДжиПиЭс" передали Украине в дар 6 тыс. нагрудных видеокамер-видеорегистраторов на сумму $4 млн. И сейчас мы их все раздали следователям по всем регионам Украины для того, чтобы мы могли быстро фиксировать преступления", – сообщил он.

Геращенко предложил видеозаписи с нагрудных камер следователей, которые фиксируют преступления оккупантов, выложить в открытый доступ.

"Это будут миллионы часов видеозаписей, когда следователь заходит в дом и потерпевший говорит: "Тут стоял телевизор, тут стояла микроволновая печь, тут – стиральная машина пресловутая, тут была собачья будка, которую разрушили, украли". И вот мы эти миллионы часов записей возьмем – и выложим в интернет. Там, где это не касается сексуального насилия: грабеж, руины... И пусть это все висит. Знаете, как при [президенте Украины Викторе] Ющенко собирали свидетельства про Голодомор: там, письменные и все остальные, – вот мы возьмем все это выложим – и пусть историки будущего даже через 200 лет будут заходить в облачное хранилище: "Вот Бородянка. Вот дом номер такой-то по улице Центральной. Разрушен. Столько-то трупов", – и так далее", – отметил советник главы МВД.

По его словам, технические возможности для этого есть.

"А количество преступлений уже измеряется десятками тысяч. Каждая загубленная жизнь, каждое ранение нашего солдата или гражданского лица, каждый разграбленный дом, каждая разграбленная квартира – это все военные преступления против нашей страны, за которые придется подонкам заплатить", – подчеркнул Геращенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По состоянию на 15 апреля украинцы подали через приложение "Дія" более 76,7 тыс. информационных заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе, общая площадь поврежденного жилья превысила 5,3 млн м².

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, интернет, Украина, Антон Геращенко, Алеся Бацман, преступление, украинцы, война России против Украины, свидетели, следователь
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