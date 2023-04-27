Google обновил спутниковые снимки Мариуполя. На них видны масштабы разрушения города российскими оккупантами

По данным Yahoo News, предыдущее обновление Google Maps и Google Earth со снимками города было в 2021 году – до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.
Благодаря обновленным снимкам пользователи могут увидеть масштабы разрушения Мариуполя российскими захватчиками.
В частности, на снимках видны последствия боев в центральной части города.
Также благодаря обновлению от Google можно увидеть разрушенный драматический театр.
Помимо этого, появилась возможность сравнить, как изменилась территория завода "Азовсталь", которую обороняли украинские военные.
На свежих снимках Google власти Мариуполя нашли новые участки массовых захоронений.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
22 декабря 2022 года сообщалось, что на тот момент около Мариуполя с марта появилось более 10 тыс. новых могил.