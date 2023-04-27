Google обновил спутниковые снимки Мариуполя. На них видны масштабы разрушения города российскими оккупантами

С начала марта 2022 года Мариуполь находился в блокаде, а со второй половины мая город­­­ в полной оккупации Фото: ЕРА

По данным Yahoo News, предыдущее обновление Google Maps и Google Earth со снимками города было в 2021 году – до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

Благодаря обновленным снимкам пользователи могут увидеть масштабы разрушения Мариуполя российскими захватчиками.

В частности, на снимках видны последствия боев в центральной части города.

Скриншот: earth.google.com

Также благодаря обновлению от Google можно увидеть разрушенный драматический театр.

Скриншот: earth.google.com

Помимо этого, появилась возможность сравнить, как изменилась территория завода "Азовсталь", которую обороняли украинские военные.

Скриншот: earth.google.com

На свежих снимках Google власти Мариуполя нашли новые участки массовых захоронений.