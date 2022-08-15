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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Госработникам Белгорода обещают двойной оклад за работу на Донбассе – разведка

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Из белгородского бюджета планируют выделить 1,6 млрд руб. чиновникам, согласившимся работать на Донбассе
Из белгородского бюджета планируют выделить 1,6 млрд руб. чиновникам, согласившимся работать на Донбассе
Фото: depositphotos.com

Администрация российского Белгорода обещает выплачивать двойной оклад в рублях сотрудникам мэрии, руководителям и работникам муниципальных учреждений в период их возможной работы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Также, по данным разведки, из городского бюджета Белгорода компенсируют расходы, связанные с командировкой (суточные) и другими потребностями. А еще вводят надбавки к суточным в иностранной валюте (то есть в украинской гривне). Например, 50% – главе администрации, 40% – первому и некоторым другим заместителям.

Как отмечают разведчики, обещания увеличения выплат связаны с категорическим нежеланием российских чиновников ехать в Украину из-за опасений за собственную безопасность. Впрочем, несмотря на эти предложения, россияне продолжают массово отказываться ехать в командировки.

В ГУР добавили, что руководство Белгородской области отвечает за поддержку российского оккупационного режима в Белокуракинском и Троицком районах Луганской области. С сентября при участии белгородских учителей планируют открыть школы. Туда же направляют и воспитателей детских садов из России.

В общей сложности, по данным разведки, из белгородского бюджета планируют выделить на это 1,6 млрд руб. (960 млн грн). Это при том, что утвержденный дефицит бюджета Белгородской области на 2022 год составляет 30,8 млрд руб. (18,4 млрд грн).

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, война, Белгород, разведка, война России против Украины
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