Госработникам Белгорода обещают двойной оклад за работу на Донбассе – разведка

Также, по данным разведки, из городского бюджета Белгорода компенсируют расходы, связанные с командировкой (суточные) и другими потребностями. А еще вводят надбавки к суточным в иностранной валюте (то есть в украинской гривне). Например, 50% – главе администрации, 40% – первому и некоторым другим заместителям.

Как отмечают разведчики, обещания увеличения выплат связаны с категорическим нежеланием российских чиновников ехать в Украину из-за опасений за собственную безопасность. Впрочем, несмотря на эти предложения, россияне продолжают массово отказываться ехать в командировки.

В ГУР добавили, что руководство Белгородской области отвечает за поддержку российского оккупационного режима в Белокуракинском и Троицком районах Луганской области. С сентября при участии белгородских учителей планируют открыть школы. Туда же направляют и воспитателей детских садов из России.

В общей сложности, по данным разведки, из белгородского бюджета планируют выделить на это 1,6 млрд руб. (960 млн грн). Это при том, что утвержденный дефицит бюджета Белгородской области на 2022 год составляет 30,8 млрд руб. (18,4 млрд грн).