Грозев: Россияне в Украине зашли в тупик. И каждый день тупика – в пользу Украины

"Российская тактика довела до того, что у них нет возможности двигаться дальше. Получается замороженное военное поле действий. Это объясняется многими вещами. В частности, артиллерия с обеих сторон уже не достает до позиций противника. То есть пехотой продвигаться уже нельзя. Остаются только обстрелы самолетами. Но это тоже нельзя, потому что неизвестно, какие системы ПВО уже получила Украина. Поэтому наступающие войска России зашли в тупик", – сказал Грозев.

Он не видит шансов для России добиться какой-либо существенной "победы" в Украине к 9 мая.

"Теоретически они могут попытаться взять какие-то города в кольцо. Но для этого оставшихся нескольких дней недостаточно. Это тупик для россиян. И каждый день этого тупика – в пользу украинской армии. Она получает все больше оружия – не советского, а натовского. Это каждый день повышает обороноспособность Украины", – отметил Грозев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)