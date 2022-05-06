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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Грозев: Россияне в Украине зашли в тупик. И каждый день тупика – в пользу Украины

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По данным Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 24,9 тыс. российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 24,9 тыс. российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты в Украине с тактической точки зрения оказались в тупике. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"Российская тактика довела до того, что у них нет возможности двигаться дальше. Получается замороженное военное поле действий. Это объясняется многими вещами. В частности, артиллерия с обеих сторон уже не достает до позиций противника. То есть пехотой продвигаться уже нельзя. Остаются только обстрелы самолетами. Но это тоже нельзя, потому что неизвестно, какие системы ПВО уже получила Украина. Поэтому наступающие войска России зашли в тупик", – сказал Грозев.

Он не видит шансов для России добиться какой-либо существенной "победы" в Украине к 9 мая.

"Теоретически они могут попытаться взять какие-то города в кольцо. Но для этого оставшихся нескольких дней недостаточно. Это тупик для россиян. И каждый день этого тупика – в пользу украинской армии. Она получает все больше оружия – не советского, а натовского. Это каждый день повышает обороноспособность Украины", – отметил Грозев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, официально не объявив войну. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризации и денацификации Украины".

В начале апреля оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 24,9 тыс. российских оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Христо Грозев, российские оккупанты
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