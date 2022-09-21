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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Группа немецких депутатов едет на оккупированный Донбасс. Посол Украины назвал визит уголовно наказуемым деянием

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Андрей Мельник раскритиковал планы депутатов Бундестага
Андрей Мельник раскритиковал планы депутатов Бундестага
Фото: germany.mfa.gov.ua

Группа депутатов ультраправой партии "Альтернатива для Германии" планирует совершить "визит на восток Украины". Об этом в понедельник, 19 сентября, объявила фракция AfD в федеральной земле Саксония-Ангальт.

"Группа немецких политиков в настоящее время едет в Россию. Также планируется визит на восток Украины", – говорится в сообщении.

В составе группы – члены фракции "Альтернатива для Германии" Ганс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд.

В заявлении также говорится, что более трети жителей земли Саксония-Ангальт "не чувствуют себя объективно информированными в отношении российско-украинского конфликта". Якобы по этой причине делегация хочет "получить собственное представление о гуманитарной ситуации".

Представитель регионального парламента в западной земле Северный Рейн-Вестфалия Кристиан Блекс, который также входит в состав делегации, объяснил цель своей поездки на оккупированные территории Украины.

"Репортажи западных СМИ, особенно так называемого общественного вещания и других немецких провластных СМИ, крайне однобоки и неполны, когда речь идет о гуманитарном положении жителей Донбасса, страдающих от вооруженных конфликтов на протяжении более восьми лет. Поэтому в ближайшие дни мы постараемся получить конкретную картину гуманитарного положения людей на Донбассе прямо на месте", – написал он в Telegram.

Планы немецких политиков прокомментировал посол Украины в Германии Андрей Мельник, который осенью должен покинуть должность.

"Депутаты посетят оккупированную Москвой Восточную Украину на следующей неделе в поддержку российской войны на уничтожение. Это уголовно наказуемое деяние (подстрекательство к преступлению агрессии)", — написал он в Twitter.

Контекст:

Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) с начала вторжения России в Украину критиковала позицию федерального правительства по военной помощи Киеву и выступала за диалог с РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц в июле назвал AfD "партией России" из-за ее позиции в отношении санкций против РФ. В партии называли санкции бессмысленными и призывали ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2".

Теги: Россия, Германия, Донбасс, депутаты, оккупация, Андрей Мельник, война России против Украины
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