Группа немецких депутатов едет на оккупированный Донбасс. Посол Украины назвал визит уголовно наказуемым деянием

"Группа немецких политиков в настоящее время едет в Россию. Также планируется визит на восток Украины", – говорится в сообщении.

В составе группы – члены фракции "Альтернатива для Германии" Ганс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд.

В заявлении также говорится, что более трети жителей земли Саксония-Ангальт "не чувствуют себя объективно информированными в отношении российско-украинского конфликта". Якобы по этой причине делегация хочет "получить собственное представление о гуманитарной ситуации".

Представитель регионального парламента в западной земле Северный Рейн-Вестфалия Кристиан Блекс, который также входит в состав делегации, объяснил цель своей поездки на оккупированные территории Украины.

"Репортажи западных СМИ, особенно так называемого общественного вещания и других немецких провластных СМИ, крайне однобоки и неполны, когда речь идет о гуманитарном положении жителей Донбасса, страдающих от вооруженных конфликтов на протяжении более восьми лет. Поэтому в ближайшие дни мы постараемся получить конкретную картину гуманитарного положения людей на Донбассе прямо на месте", – написал он в Telegram.

Планы немецких политиков прокомментировал посол Украины в Германии Андрей Мельник, который осенью должен покинуть должность.

"Депутаты посетят оккупированную Москвой Восточную Украину на следующей неделе в поддержку российской войны на уничтожение. Это уголовно наказуемое деяние (подстрекательство к преступлению агрессии)", — написал он в Twitter.

* @AfD Abgeordnete besuchen nächste Woche die von Moskau besetzte Ostukraine, um den * Vernichtungskrieg zu unterstützen.

Hier liegt ein Straftatbestand (Aufstacheln zum Verbrechen der Aggression,

§80a StGB) vor.

Herr Haldenwang, Zeit zu handeln @BfV_Bund * https://t.co/dgq01mRYYu pic.twitter.com/9Ppi5o3tlG — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 18, 2022