Ходжес: Если Россия подумает о применении ядерного оружия, то у нас есть ответ: собственный ядерный потенциал, который удачно и полностью остановит Россию

"Я все же не думаю, что мы когда-либо заберем ядерное оружие у России. Как сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, было бы здорово, если бы в мире вообще не было ядерного оружия. Но боюсь, что это невозможно. Наличие сдерживающего фактора России просто необходимо. Если Россия подумает о применении ядерного оружия, то у нас есть ответ: собственный ядерный потенциал, который мог бы удачно и полностью остановить Россию. И я уверен, что никто из тех стран, которые сейчас имеют ядерное оружие или близки к обладанию им, не захочет отказаться от него. Они же видят, что Соединенные Штаты колеблются только потому, что Россия угрожает применить ядерное оружие в Украине или поблизости. Поэтому другие страны тоже хотят иметь этот мощный потенциал", – сказал Ходжес.

По его мнению, необходимо отталкиваться от предположения, что РФ всегда будет иметь ядерное оружие.

"В первую очередь нам нужно сдерживание России, а также соглашение о контроле над вооружением, когда существует полная прозрачность и вы можете видеть то, что есть друг у друга. Так было у нас во время холодной войны. У нас были разумные соглашения по контролю над вооружениями. Но для этого нужен лидер в Кремле, с которым мы могли бы нормально общаться. Очевидно, сейчас это не так", – подчеркнул Ходжес.

Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube