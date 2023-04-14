Ходжес: Если Россия подумает о применении ядерного оружия, то у нас есть ответ: собственный ядерный потенциал, который удачно и полностью остановит Россию

"Я все же не думаю, что мы когда-либо заберем ядерное оружие у России. Как сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, было бы здорово, если бы в мире вообще не было ядерного оружия. Но боюсь, что это невозможно. Наличие сдерживающего фактора России просто необходимо. Если Россия подумает о применении ядерного оружия, то у нас есть ответ: собственный ядерный потенциал, который мог бы удачно и полностью остановить Россию. И я уверен, что никто из тех стран, которые сейчас имеют ядерное оружие или близки к обладанию им, не захочет отказаться от него. Они же видят, что Соединенные Штаты колеблются только потому, что Россия угрожает применить ядерное оружие в Украине или поблизости. Поэтому другие страны тоже хотят иметь этот мощный потенциал", – сказал Ходжес.
По его мнению, необходимо отталкиваться от предположения, что РФ всегда будет иметь ядерное оружие.
"В первую очередь нам нужно сдерживание России, а также соглашение о контроле над вооружением, когда существует полная прозрачность и вы можете видеть то, что есть друг у друга. Так было у нас во время холодной войны. У нас были разумные соглашения по контролю над вооружениями. Но для этого нужен лидер в Кремле, с которым мы могли бы нормально общаться. Очевидно, сейчас это не так", – подчеркнул Ходжес.
Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.