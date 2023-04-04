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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Имитировал расстрел". В Украине будут судить военного РФ, обвиняемого в издевательствах над жителями Ирпеня

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Сейчас обвиняемый находится под арестом
Сейчас обвиняемый находится под арестом
Фото: gp.gov.ua

В Украине будут судить военнослужащего вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 3 апреля.

"В течение марта 2022 года старший стрелок разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового Красного знамени полка вместе с другими военнослужащими РФ проводили специальные рейды в городе Ирпень Бучанского района Киевской области. Они жестоко и унизительно относились к гражданскому населению, пытаясь выявить патриотически настроенных граждан Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в Ирпенском военном госпитале российские военные обнаружили двух гражданских лиц.

"Допросив их и не получив желаемой информации, обвиняемый приказал мужчинам стать на колени и прижать головы друг к другу. С целью устрашения он имитировал их расстрел, произведя несколько выстрелов над головами мужчин", – заявили в Офисе генпрокурора.

Потерпевшего, по данным следствия, вывели во двор дома.

"Там военный РФ якобы из-за непредоставления "правдивой информации" направил на потерпевшего автоматическое оружие. Имитируя расстрел, он совершил две очереди выстрелов с одной и другой стороны потерпевшего, причинив ему сильные моральные и психические страдания", – говорится в сообщении.

В отношении военного в суд направлен обвинительный акт по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас он находится под арестом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киевская область, Ирпень, война России против Украины, обвинительный акт, Офис генпрокурора
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