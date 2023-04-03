В Киевской области сегодня уничтожают взрывоопасные предметы, может быть громко – ОВА

Сегодняшние взрывы в регионе будут плановыми, предупреждают жителей Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

В связи с этим в некоторых общинах области могут быть слышны взрывы.

Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

В Киевской области регулярно проводятся учения саперов и плановые уничтожения взрывоопасных предметов, найденных после атак и оккупации россиян.