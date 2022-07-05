Искал выгодные огневые позиции и вел пропаганду. Жителя Бучи обвиняют в сотрудничестве с оккупантами РФ

"Следствие установило, что гражданин Украины с 26 февраля по 31 марта 2022 года во время оккупации вооруженными силами РФ города Буча Киевской области перешел на сторону врага. Он предоставлял информацию военным подразделениям РФ об обстановке в оккупированном городе и сопровождал их во время патрулирования. Также обвиняемый находил для врага выгодные огневые позиции с целью их обустройства и последующего уничтожения военнослужащих Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
Также, по данным следствия, обвиняемый проводил пророссийскую пропаганду среди жителей оккупированного города и "оказывал психологическое и физическое влияние на местных жителей, чтобы подавить возможное сопротивление военнослужащим вооруженных сил страны-агрессора".
Мужчину обвиняют в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
Согласно данным Национальной полиции Украины на 14 июня, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили более 12 тыс. мирных граждан, только в Киевской области погибло более 1500 гражданских.