Искал выгодные огневые позиции и вел пропаганду. Жителя Бучи обвиняют в сотрудничестве с оккупантами РФ

"Следствие установило, что гражданин Украины с 26 февраля по 31 марта 2022 года во время оккупации вооруженными силами РФ города Буча Киевской области перешел на сторону врага. Он предоставлял информацию военным подразделениям РФ об обстановке в оккупированном городе и сопровождал их во время патрулирования. Также обвиняемый находил для врага выгодные огневые позиции с целью их обустройства и последующего уничтожения военнослужащих Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Также, по данным следствия, обвиняемый проводил пророссийскую пропаганду среди жителей оккупированного города и "оказывал психологическое и физическое влияние на местных жителей, чтобы подавить возможное сопротивление военнослужащим вооруженных сил страны-агрессора".

Мужчину обвиняют в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)