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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Искал выгодные огневые позиции и вел пропаганду. Жителя Бучи обвиняют в сотрудничестве с оккупантами РФ

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Буча была освобождена из-под российской оккупации весной
Буча была освобождена из-под российской оккупации весной
Фото: EPA

В суд передано уголовное производство в отношении жителя Бучи Киевской области, обвиняемого в том, что во время оккупации города российскими войсками весной 2022 года помогал им обустраивать огневые позиции. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в Telegram 4 июля.

"Следствие установило, что гражданин Украины с 26 февраля по 31 марта 2022 года во время оккупации вооруженными силами РФ города Буча Киевской области перешел на сторону врага. Он предоставлял информацию военным подразделениям РФ об обстановке в оккупированном городе и сопровождал их во время патрулирования. Также обвиняемый находил для врага выгодные огневые позиции с целью их обустройства и последующего уничтожения военнослужащих Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Также, по данным следствия, обвиняемый проводил пророссийскую пропаганду среди жителей оккупированного города и "оказывал психологическое и физическое влияние на местных жителей, чтобы подавить возможное сопротивление военнослужащим вооруженных сил страны-агрессора".

Мужчину обвиняют в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Согласно данным Национальной полиции Украины на 14 июня, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили более 12 тыс. мирных граждан, только в Киевской области погибло более 1500 гражданских.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, оккупация, госизмена, Буча, война России против Украины, Офис генпрокурора
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