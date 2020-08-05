ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Киева в Донецк следуют четыре грузовых автомобиля Красного Креста с гуманитарной помощью

По данным Госпогранслужбы Украины, грузовики Красного Креста уже пересекли линию разграничения на Донбассе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Общий вес гуманитарной помощи превышает 49 тонн
Общий вес гуманитарной помощи превышает 49 тонн
Фото: dpsu.gov.ua

Из Киева в Донецк следуют четыре грузовых автомобиля Красного Креста с гуманитарной помощью. Об этом 5 августа сообщает Государственная пограничная служба Украины.

На оккупированную территорию везут продуктовые наборы, стройматериалы, гигиенические наборы, товары медицинского назначения и медоборудование общим весом более 49 тонн.

По данным Госпогранслужбы, грузовики Красного Креста уже пересекли линию разграничения.

"Представители незаконных вооруженных формирований сегодня продолжают блокирование пересечения линии разграничения гражданскими лицами, но грузовики Международного комитета Красного Креста имеют возможность доставлять помощь на временно оккупированные территории", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В феврале 2019 года ООН создала фонд гуманитарной помощи Украине и призвала доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от войны и ее последствий.

План гуманитарного реагирования по Украине на 2019 год требовал $162 млн. ООН удалось собрать половину суммы.

По данным ООН, на гуманитарную помощь Донбассу в 2020 году потребуется $158 млн.

Теги: Украина, Госпогранслужба, Красный Крест, помощь, ОРДЛО, грузовик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Сука, все болит, ломит и так обидно. Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
  "Сука, все болит, ломит и так обидно. Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Какая же ты красивая, добрая, фея". Полякова обнародовала снимки матери
"Какая же ты красивая, добрая, фея". Полякова обнародовала снимки матери
"Мими стала мамой". Каменских поделилась трогательным роликом о своей болонке
"Мими стала мамой". Каменских поделилась трогательным роликом о своей болонке
"Холостяк" Мельник выйдет на паркет "Танцев со звездами"
"Холостяк" Мельник выйдет на паркет "Танцев со звездами"
  "Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
Могилевская показала, как отпраздновала 45-летие. Фото
Могилевская показала, как отпраздновала 45-летие. Фото
Пономарев рассказал об отношениях с детьми и бывшими женами
Пономарев рассказал об отношениях с детьми и бывшими женами
  Боксер Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Тайсоном
  Боксер Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Тайсоном
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу. Актер отказался от общения с журналистами
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу. Актер отказался от общения с журналистами
Знакомые онкобольной Заворотнюк описали перемены в ее внешности
Знакомые онкобольной Заворотнюк описали перемены в ее внешности
  "Я там видел таких кретинов!" Артист "Квартала 95" Пикалов объяснил, почему не пошел в политику
  "Я там видел таких кретинов!" Артист "Квартала 95" Пикалов объяснил, почему не пошел в политику
Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом
Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом
  Свадьба в стиле COVID. 59-летний Пенн поделился подробностями своей свадьбы с 28-летней избранницей
  Свадьба в стиле COVID. 59-летний Пенн поделился подробностями своей свадьбы с 28-летней избранницей
Мишель Обама поделилась семейным снимком, сделанным во время отдыха на море
Мишель Обама поделилась семейным снимком, сделанным во время отдыха на море
  Джекман заявил, что карантин сблизил его с женой
  Джекман заявил, что карантин сблизил его с женой
Звезда "Гарри Поттера" признался в наркозависимости
Звезда "Гарри Поттера" признался в наркозависимости
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
"Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS