По данным Госпогранслужбы Украины, грузовики Красного Креста уже пересекли линию разграничения на Донбассе.

Из Киева в Донецк следуют четыре грузовых автомобиля Красного Креста с гуманитарной помощью. Об этом 5 августа сообщает Государственная пограничная служба Украины.

На оккупированную территорию везут продуктовые наборы, стройматериалы, гигиенические наборы, товары медицинского назначения и медоборудование общим весом более 49 тонн.

По данным Госпогранслужбы, грузовики Красного Креста уже пересекли линию разграничения.

"Представители незаконных вооруженных формирований сегодня продолжают блокирование пересечения линии разграничения гражданскими лицами, но грузовики Международного комитета Красного Креста имеют возможность доставлять помощь на временно оккупированные территории", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В феврале 2019 года ООН создала фонд гуманитарной помощи Украине и призвала доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от войны и ее последствий.

План гуманитарного реагирования по Украине на 2019 год требовал $162 млн. ООН удалось собрать половину суммы.

По данным ООН, на гуманитарную помощь Донбассу в 2020 году потребуется $158 млн.