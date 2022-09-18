С опасных направлений эвакуировали уже около 82 тыс. человек – Минреинтеграции Украины

"За каждой спасенной жизнью – совместная кропотливая работа государства, международных организаций и волонтеров. Именно волонтеры – первое звено эвакуации. В каждом конкретном регионе или населенном пункте они готовят списки готовых эвакуироваться, помогают маломобильным гражданам, собирают и доставляют эвакуированных из самых опасных мест к месту общего сбора", – заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что более 20 организаций участвуют в организации эвакуации на разных направлениях.