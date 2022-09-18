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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С опасных направлений эвакуировали уже около 82 тыс. человек – Минреинтеграции Украины

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В Донецкой области власти объявили обязательную эвакуацию
В Донецкой области власти объявили обязательную эвакуацию
Фото: EPA

Во время обязательной эвакуации из Донецкой области и эвакуации с других направлений в безопасные регионы Украины удалось вывезти около 82 тыс. украинцев. Об этом сообщила 18 сентября пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"За каждой спасенной жизнью – совместная кропотливая работа государства, международных организаций и волонтеров. Именно волонтеры – первое звено эвакуации. В каждом конкретном регионе или населенном пункте они готовят списки готовых эвакуироваться, помогают маломобильным гражданам, собирают и доставляют эвакуированных из самых опасных мест к месту общего сбора", – заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что более 20 организаций участвуют в организации эвакуации на разных направлениях.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет. 29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Обязательная эвакуация в Харьковской области может коснуться 350 тыс. человек, рассказал в конце августа руководитель ОВА Олег Синегубов.

12 сентября Верещук сообщила, что за последний месяц из прифронтовых и оккупированных районов Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей эвакуировались более 73 тыс. украинцев. Она рассказала, что на временно оккупированных РФ территориях Украины остается до 1,2 млн украинцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: эвакуация, война России против Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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