Из Верховной Рады во время войны практически исчезла политика – Стефанчук

"Хочу отметить и поблагодарить коллег за то, что из парламента практически исчезла политика. Мы все объединены, чтобы принимать решения, которые действительно важны для Украины", – сказал он.

По словам спикера парламента, народные депутаты каждый день по пять-шесть часов проводят на совещаниях в Zoom, "чтобы согласовать все вопросы повестки дня, чтобы они вносились в зал подготовленными и не занимали много времени при рассмотрении".

"Мы, согласно закону о военном положении, постоянно работаем в формате сессионных заседаний, а непосредственно на пленарное сессионное заседание собираемся в тот день, когда есть необходимое количество законов для принятия", – объяснил Стефанчук.

Он подчеркнул, что голосование проходит в зале.

"Сначала мы голосовали в тайном режиме, когда рассматривались решения, касающиеся безопасности Украины. Сейчас уже возвращаемся к обычному голосованию сенсорной кнопкой и результатами на табло", – отметил Стефанчук.

Он рассказал, что украинский парламент "очень много" внимание уделяет сотрудничеству с Кабинетом Министров, а также активно работает над "законодательными инициативами политического характера", все они связаны с действиями РФ.

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