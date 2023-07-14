К гарантиям безопасности Украины за сутки присоединились шесть стран – Зеленский

Он сообщил, что провел сегодня совещание с международным блоком в правительстве и ОП.

"На саммите в Вильнюсе мы получили хорошие договоренности для Украины практически со всеми партнерами.. Со всеми в "Большой семерке", успели встретиться и со многими партнерами в НАТО. Теперь время каждую такую договоренность сделать конкретным результатом. Есть у нас совет Украина – НАТО, и этот формат должен работать содержательно. Готовим предложения нашим партнерам. Есть новые договоренности по оружию, по технике, по авиации, и сейчас их конкретизируем", – сказал президент.

Достигнутая в Литве договоренность о гарантиях безопасности для Украины по пути в НАТО продолжится подготовкой двусторонних договоров, отметил Зеленский.

"Прошли только сутки после Вильнюса, а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран. Это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Спасибо! Уверен: круг гарантов будет увеличиваться. Украина и Соединенные Штаты будут вести перечень государств, которые будут присоединяться к нашей общей с "Большой семеркой" декларации о гарантиях безопасности на пути в НАТО", – сказал в обращении глава государства.