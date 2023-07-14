К гарантиям безопасности Украины за сутки присоединились шесть стран – Зеленский

Он сообщил, что провел сегодня совещание с международным блоком в правительстве и ОП.
"На саммите в Вильнюсе мы получили хорошие договоренности для Украины практически со всеми партнерами.. Со всеми в "Большой семерке", успели встретиться и со многими партнерами в НАТО. Теперь время каждую такую договоренность сделать конкретным результатом. Есть у нас совет Украина – НАТО, и этот формат должен работать содержательно. Готовим предложения нашим партнерам. Есть новые договоренности по оружию, по технике, по авиации, и сейчас их конкретизируем", – сказал президент.
Достигнутая в Литве договоренность о гарантиях безопасности для Украины по пути в НАТО продолжится подготовкой двусторонних договоров, отметил Зеленский.
"Прошли только сутки после Вильнюса, а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран. Это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Спасибо! Уверен: круг гарантов будет увеличиваться. Украина и Соединенные Штаты будут вести перечень государств, которые будут присоединяться к нашей общей с "Большой семеркой" декларации о гарантиях безопасности на пути в НАТО", – сказал в обращении глава государства.
В итоговом документе саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен план действий по членству, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.
Зеленский результаты саммита назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции президент Украины отметил, что на саммите в Литве Украина получила "недвусмысленность того, что она будет в НАТО". "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.