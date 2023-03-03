Качиньский заявил, что навязывание любых условий Украине играет на руку России

По его мнению, "какие-либо условия для Украины на данный момент – это обязательство в пользу России", особенно когда большая часть украинских территорий находится под оккупацией России.

Качиньский добавил, что возврат Украине оккупированных земель является условием честных переговоров.

"Было бы очень хорошо, если бы россияне просто вышли с них [с оккупированных украинских территорий], и тогда бы начались переговоры, но на это особо рассчитывать не приходится, их придется возвращать вооруженной рукой", – подчеркнул он.