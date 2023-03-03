ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Качиньский заявил, что навязывание любых условий Украине играет на руку России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Качиньский отметил, что возврат Украине оккупированных земель является условием честных переговоров
Качиньский отметил, что возврат Украине оккупированных земель является условием честных переговоров
Фото: EPA

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что любое навязывание условий Украине сыграет на руку России. Об этом он сообщил 3 марта на совместном эфире TVP Info, радио Jedynki и Polskie Radio 24.

По его мнению, "какие-либо условия для Украины на данный момент – это обязательство в пользу России", особенно когда большая часть украинских территорий находится под оккупацией России.

Качиньский добавил, что возврат Украине оккупированных земель является условием честных переговоров.

"Было бы очень хорошо, если бы россияне просто вышли с них [с оккупированных украинских территорий], и тогда бы начались переговоры, но на это особо рассчитывать не приходится, их придется возвращать вооруженной рукой", – подчеркнул он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Польша, война, Ярослав Качиньский, война России против Украины, Право и справедливость, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
Галина ГРИШИНА
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Галина ГРИШИНА
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Галина ГРИШИНА
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Галина ГРИШИНА
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
Галина ГРИШИНА
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
Галина ГРИШИНА
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
Галина ГРИШИНА
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Галина ГРИШИНА
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Галина ГРИШИНА
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили (157522)
2
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (64363)
3
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (38284)
4
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (24663)
5
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами (22096)
6
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (18517)
7
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие (17707)
8
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны (16564)
 
 
 
 