Качиньский заявил, что навязывание любых условий Украине играет на руку России

По его мнению, "какие-либо условия для Украины на данный момент – это обязательство в пользу России", особенно когда большая часть украинских территорий находится под оккупацией России.
Качиньский добавил, что возврат Украине оккупированных земель является условием честных переговоров.
"Было бы очень хорошо, если бы россияне просто вышли с них [с оккупированных украинских территорий], и тогда бы начались переговоры, но на это особо рассчитывать не приходится, их придется возвращать вооруженной рукой", – подчеркнул он.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.