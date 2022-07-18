"Каждый обстрел Херсонской области – риск для местных, но иначе область не освободим". Зампред облсовета рассказал о ситуации в оккупированном регионе

По его словам, Вооруженные силы Украины пытаются работать "максимально хирургически", нанося удары дальнобойной артиллерией по складам боеприпасов и российским частям.

"Каждый обстрел – риск для местных, но если мы не будем этого делать, не освободим нашу Херсонскую область. Не освободим полмиллиона наших граждан", – объяснил Соболевский.

Он сообщил, что российские оккупанты пытаются делать склады оружия и снарядов максимально приближенно к жилым кварталам. Для того чтобы ВСУ могли "зацепить их" вместе с военными целями.

Представитель областной власти акцентировал внимание на том, что большое количество жителей региона решились эвакуироваться. К сожалению, пропускная способность с оккупированных территорий остается низкой, говорит он. Люди могут по двое-трое суток проводить в машине в очень сложных условиях, чтобы пройти блокпосты оккупантов.

Он подчеркнул, что россияне искусственно затрудняют продвижение автоколонн, до 100–120 машин в сутки.

"В самые удачные дни до 200 автомобилей в сутки пропускали на нашу территорию. Все остальное время люди стоят и ждут", – объяснил Соболевский.