"Каждый обстрел Херсонской области – риск для местных, но иначе область не освободим". Зампред облсовета рассказал о ситуации в оккупированном регионе

По его словам, Вооруженные силы Украины пытаются работать "максимально хирургически", нанося удары дальнобойной артиллерией по складам боеприпасов и российским частям.
"Каждый обстрел – риск для местных, но если мы не будем этого делать, не освободим нашу Херсонскую область. Не освободим полмиллиона наших граждан", – объяснил Соболевский.
Он сообщил, что российские оккупанты пытаются делать склады оружия и снарядов максимально приближенно к жилым кварталам. Для того чтобы ВСУ могли "зацепить их" вместе с военными целями.
Представитель областной власти акцентировал внимание на том, что большое количество жителей региона решились эвакуироваться. К сожалению, пропускная способность с оккупированных территорий остается низкой, говорит он. Люди могут по двое-трое суток проводить в машине в очень сложных условиях, чтобы пройти блокпосты оккупантов.
Он подчеркнул, что россияне искусственно затрудняют продвижение автоколонн, до 100–120 машин в сутки.
"В самые удачные дни до 200 автомобилей в сутки пропускали на нашу территорию. Все остальное время люди стоят и ждут", – объяснил Соболевский.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территорий южных областей, в том числе Херсонской. Оккупационные власти заявили, что готовят в регионе "референдум о присоединении к России". По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.