Каждый военнопленный из России сможет звонить домой раз в несколько дней – Минюст

Все разговоры российских военнопленных будут записаны и сохраняться на сервере.
"Согласно Женевским конвенциям, военнопленные должны иметь возможность общаться с родными и близкими. Во время Первой и Второй мировых войн эту возможность обеспечивала почта. Сейчас, кроме нее, военнопленные могут воспользоваться услугами IP-телефонии", – говорится в заявлении.
Также в Минюсте отметили, что пленным важно поддерживать связь с семьями во избежание депрессий и даже суицидов.
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, в том числе 10 иностранцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. В их числе были три беременные женщины.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
22 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что российские военные, которых 21 сентября обменяли на украинских защитников, заверяли украинскую сторону, что не вернутся на войну.