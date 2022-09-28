Каждый военнопленный из России сможет звонить домой раз в несколько дней – Минюст

Согласно Женевским конвенциям, военнопленные должны иметь возможность общаться с родными и близкими Фото: pixabay.com

Все разговоры российских военнопленных будут записаны и сохраняться на сервере.

"Согласно Женевским конвенциям, военнопленные должны иметь возможность общаться с родными и близкими. Во время Первой и Второй мировых войн эту возможность обеспечивала почта. Сейчас, кроме нее, военнопленные могут воспользоваться услугами IP-телефонии", – говорится в заявлении.

Также в Минюсте отметили, что пленным важно поддерживать связь с семьями во избежание депрессий и даже суицидов.