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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кирби о проверках обращения с американским оружием в Украине: Это война, а в бою вы не можете контролировать все

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Представитель Белого дома заявил, что американскую военную помощь для Украины внимательно контролируют обе стороны
Представитель Белого дома заявил, что американскую военную помощь для Украины внимательно контролируют обе стороны
Фото: ЕРА

Вашингтон не получил никаких доказательств вопиющих нарушений в обращении с военной помощью, направленной в Украину. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 29 марта на брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте Белого дома.

По его словам, американское правительство приветствует надзор Конгресса за этим процессом и призывы законодателей к дополнительным проверкам. Он отметил, что украинские официальные лица также "разделяют озабоченность США по поводу обеспечения прозрачности с тем, что попадает и перемещается по полю боя".

"Важно помнить, я бы добавил такой пункт – это война. И мы все хотим иметь как можно больше контроля и подотчетности. В Украину идет оборудование и системы за счет налогоплательщиков, но это война. И настоящие люди сражаются, и настоящие люди гибнут. А в бою вы не можете предсказать все – идеальное, безопасное перемещение каждого отдельного предмета, который каждый солдат берет с собой в бой", – добавил представитель администрации.

Накануне и.о. генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Анджарелла заявила об увеличении числа сообщений, связанных с предоставлением помощи Украине, но серьезных нарушений не обнаружено. 

"На сегодняшний день нет никаких криминальных находок. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская работа действует. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях", – сказала она

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

В Пентагоне отмечали, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре в Республиканской партии США. 

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.

26 января 2023 года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.

В USAID открыли горячую линию для сообщений о возможных нарушениях.

Теги: США, оружие, военная помощь, Белый дом, война России против Украины, Джон Кирби
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