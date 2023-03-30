Кирби о проверках обращения с американским оружием в Украине: Это война, а в бою вы не можете контролировать все

По его словам, американское правительство приветствует надзор Конгресса за этим процессом и призывы законодателей к дополнительным проверкам. Он отметил, что украинские официальные лица также "разделяют озабоченность США по поводу обеспечения прозрачности с тем, что попадает и перемещается по полю боя".

"Важно помнить, я бы добавил такой пункт – это война. И мы все хотим иметь как можно больше контроля и подотчетности. В Украину идет оборудование и системы за счет налогоплательщиков, но это война. И настоящие люди сражаются, и настоящие люди гибнут. А в бою вы не можете предсказать все – идеальное, безопасное перемещение каждого отдельного предмета, который каждый солдат берет с собой в бой", – добавил представитель администрации.

Накануне и.о. генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Анджарелла заявила об увеличении числа сообщений, связанных с предоставлением помощи Украине, но серьезных нарушений не обнаружено.

"На сегодняшний день нет никаких криминальных находок. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская работа действует. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях", – сказала она