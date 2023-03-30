Кирби о проверках обращения с американским оружием в Украине: Это война, а в бою вы не можете контролировать все

По его словам, американское правительство приветствует надзор Конгресса за этим процессом и призывы законодателей к дополнительным проверкам. Он отметил, что украинские официальные лица также "разделяют озабоченность США по поводу обеспечения прозрачности с тем, что попадает и перемещается по полю боя".
"Важно помнить, я бы добавил такой пункт – это война. И мы все хотим иметь как можно больше контроля и подотчетности. В Украину идет оборудование и системы за счет налогоплательщиков, но это война. И настоящие люди сражаются, и настоящие люди гибнут. А в бою вы не можете предсказать все – идеальное, безопасное перемещение каждого отдельного предмета, который каждый солдат берет с собой в бой", – добавил представитель администрации.
Накануне и.о. генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Анджарелла заявила об увеличении числа сообщений, связанных с предоставлением помощи Украине, но серьезных нарушений не обнаружено.
"На сегодняшний день нет никаких криминальных находок. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская работа действует. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях", – сказала она
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
В Пентагоне отмечали, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре в Республиканской партии США.
Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.
26 января 2023 года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.
В USAID открыли горячую линию для сообщений о возможных нарушениях.