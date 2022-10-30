Командующий ВС ВСУ определил группу пилотов, которые могут учиться летать на иностранных истребителях – спикер командования

Игнат: Определена группа – это десятки пилотов, которые могут хоть завтра уехать и учиться. Надо только определиться с техникой Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Об этом спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал 29 октября в эфире национального телемарафона, запись комментария обнародовал ТСН.

Он отметил, что истребители на данный момент – самое дорогое, что есть на вооружении Украины, и являются частью ПВО. Они имеют большой спектр ракет, которые могут работать на разных дальностях, пояснил спикер ВС ВСУ.

"К сожалению, сегодняшняя авиация – МиГи и Сушки еще советских образцов (последнюю мы получили в 1991 году), – не отвечает военным угрозам, которые ныне несет страна-оккупант, обстреливая Украину мощными крылатыми ракетами. Поэтому и вопрос истребителей западного образца, возможно, F15, F16 – очень насущный вопрос, который нужно поднимать. Работают по всем направлениям и дипломатия, и военно-политическое руководство для ускорения темпов такого этого обеспечения. Командующим Воздушных сил генерал-лейтенант Николаем Олещуком определена группа – это десятки пилотов, которые могут хоть завтра уехать и учиться. Надо только определиться с техникой, которую нам готовы предоставить партнеры. Эти летчики молоды, перспективны, со знанием английского языка, с боевым опытом", – сказал он.