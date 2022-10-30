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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командующий ВС ВСУ определил группу пилотов, которые могут учиться летать на иностранных истребителях – спикер командования

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Игнат: Определена группа это десятки пилотов, которые могут хоть завтра уехать и учиться. Надо только определиться с техникой
Игнат: Определена группа – это десятки пилотов, которые могут хоть завтра уехать и учиться. Надо только определиться с техникой
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук определил группу пилотов, которые могут быть оправлены на обучение управлению иностранными истребителями.

Об этом спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал 29 октября в эфире национального телемарафона, запись комментария обнародовал ТСН.

Он отметил, что истребители на данный момент – самое дорогое, что есть на вооружении Украины, и являются частью ПВО. Они имеют большой спектр ракет, которые могут работать на разных дальностях, пояснил спикер ВС ВСУ. 

"К сожалению, сегодняшняя авиация – МиГи и Сушки еще советских образцов (последнюю мы получили в 1991 году), – не отвечает военным угрозам, которые ныне несет страна-оккупант, обстреливая Украину мощными крылатыми ракетами. Поэтому и вопрос истребителей западного образца, возможно, F15, F16 – очень насущный вопрос, который нужно поднимать. Работают по всем направлениям и дипломатия, и военно-политическое руководство для ускорения темпов такого этого обеспечения. Командующим Воздушных сил генерал-лейтенант Николаем Олещуком определена группа – это десятки пилотов, которые могут хоть завтра уехать и учиться. Надо только определиться с техникой, которую нам готовы предоставить партнеры. Эти летчики молоды, перспективны, со знанием английского языка, с боевым опытом", – сказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.

9 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16.

10 сентября министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что на пятой встрече "Рамштайн" среди важнейших приоритетов было определено развитие в Украине трехуровневой системы ПВО/ПРО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиация, ПВО, истребители, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, летчик, Юрий Игнат
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