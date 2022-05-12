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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский об обстрелах Харькова: Когда я все это вижу, хочется послать на хер консультации и взять автомат

 
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Комаровский: Я боюсь отдаться этому чувству ненависти. Это очень мешает. Это мне лично очень мешает работать, быть врачом, человеком
Комаровский: Я боюсь отдаться этому чувству ненависти. Это очень мешает. Это мне лично очень мешает работать, быть врачом, человеком
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что очень тяжело переживает обстрелы родного Харькова, а иногда ему хочется прекратить врачебную практику и отправиться на фронт.

Комаровский сказал, что за годы врачебной практики он побывал практически в каждом доме в Харькове, поэтому так близко берет к сердцу информацию о каждом обстреле. 

"Я в Харькове знаю каждый дом, каждый подъезд. Я минимум 20 лет в этом городе занимался частной практикой. Нет дома, куда бы я не подъехал на автомобиле и не зашел бы туда лечить, смотреть ребенка. Для меня каждый дом, который я вижу на экране [после обстрелов], каждое разрушенное здание – это здание, в котором я был. Каждая улица, каждый район  это все мое, понимаешь?" – сказал доктор. 

Он отметил, что каждый раз, видя последствия обстрелов российских оккупантов, пытается справиться с чувством ненависти, которое "мешает быть врачом и помогать людям". 

"Когда я сейчас вижу, как освободили [поселок под Харьковом] Старый Салтов, и там ребята – наши военные, блогеры – снимают разбитые машины с детскими креслами, с детскими вещами, в крови... Я боюсь отдаться этому чувству ненависти. Это очень мешает. Это мне лично очень мешает работать, быть врачом, человеком, помогать людям. Очень мешает. Реально мешает. Я когда вижу это все, мне все время хочется встать, послать на хер все интернеты, все консультации и идти к ребятам: "Дайте мне автомат, я буду рядом с вами!" Этого все время хочется больше всего", – признался Комаровский.

Он сказал, что заставляет себя занимается тем, что умеет делать лучше, чем стрелять из автомата. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить с первых дней масштабного вторжения, однако им это не удалось. По данным горсовета, за время военных действий в городе оккупанты повредили 2907 домов. Впоследствии Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска от областного центра.

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силам Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но они по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Глава следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил в Facebook, что с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погиб 661 человек, в том числе 29 детей. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Харьков, Харьковская область, Евгений Комаровский, российская агрессия, война России против Украины, Старый Салтов
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