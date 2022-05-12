Комаровский об обстрелах Харькова: Когда я все это вижу, хочется послать на хер консультации и взять автомат

Комаровский: Я боюсь отдаться этому чувству ненависти. Это очень мешает. Это мне лично очень мешает работать, быть врачом, человеком Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Комаровский сказал, что за годы врачебной практики он побывал практически в каждом доме в Харькове, поэтому так близко берет к сердцу информацию о каждом обстреле.

"Я в Харькове знаю каждый дом, каждый подъезд. Я минимум 20 лет в этом городе занимался частной практикой. Нет дома, куда бы я не подъехал на автомобиле и не зашел бы туда лечить, смотреть ребенка. Для меня каждый дом, который я вижу на экране [после обстрелов], каждое разрушенное здание – это здание, в котором я был. Каждая улица, каждый район – это все мое, понимаешь?" – сказал доктор.

Он отметил, что каждый раз, видя последствия обстрелов российских оккупантов, пытается справиться с чувством ненависти, которое "мешает быть врачом и помогать людям".

"Когда я сейчас вижу, как освободили [поселок под Харьковом] Старый Салтов, и там ребята – наши военные, блогеры – снимают разбитые машины с детскими креслами, с детскими вещами, в крови... Я боюсь отдаться этому чувству ненависти. Это очень мешает. Это мне лично очень мешает работать, быть врачом, человеком, помогать людям. Очень мешает. Реально мешает. Я когда вижу это все, мне все время хочется встать, послать на хер все интернеты, все консультации и идти к ребятам: "Дайте мне автомат, я буду рядом с вами!" Этого все время хочется больше всего", – признался Комаровский.

Он сказал, что заставляет себя занимается тем, что умеет делать лучше, чем стрелять из автомата.

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