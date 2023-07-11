Комвзвода Ведьма: Чтобы в регионах Украины было тихо и мирно, делается огромное количество работы, о которой гражданским не говорят, которой они не видят

"Потому что с момента вступления на военную службу ты все время находишься в состоянии высокой мобилизационной готовности, – пояснила она. – И, например, если то или иное подразделение выходит на восстановление, это не значит, что они отдыхают. Это, во-первых, безумный ритм боевой подготовки – тебя замучают еще больше, чем на боевых. А во-вторых, есть еще определенные боевые дежурства, которые приходится нести… Чтобы в Украине во всех регионах было тихо и мирно, делается огромное количество работы, о которой гражданским не говорят, которой они не видят".

Бигар добавила: у военных нет такого, что они "отвоевали – а потом сидят и баклуши бьют".

"Каждый из нас воюет, но очередность наших боевых выходов определяется высшим командованием. И мы только выполняем приказы. Если командование считает, что целесообразнее сейчас использовать наше подразделение где-то под Киевом, мы выполняем приказ командующего. Так же он может завтра нас отправить, условно, в Бахмут или на запорожское направление – и мы будем выполнять эту задачу. Нет такого, что кто-нибудь сам себе может выбрать, куда ему ехать воевать и чем заниматься в момент, когда он не на боевом задании", – продолжила она.

В вопросах быта ситуация, по словам Бигар, аналогичная.

"Быт – так же. Даже сейчас в учебных центрах и где угодно военные не живут в каких-то хороших условиях. Мы всегда стараемся рассредотачиваться. Это полевые условия. Фактически мы постоянно в полевых условиях. И то, что с нами всегда, – это наш вещмешок. В этом бауле – все, что нужно для жизни. Причем в любых условиях: и в блиндаже чтобы можно было жить, и на территории какого-то здания, и в подвале. То есть спим на обычных карематах в спальных мешках. Если есть возможность где-нибудь достать матрасы или кровати, это вообще вау, круто", – рассказала она.

Вопрос питания в силах обороны более централизован, отметила военнослужащая: Минобороны рассчитывает рацион защитников и либо выдает определенное количество продуктов, из которых военные могут готовить самостоятельно, если находятся вдали от батальона, либо им готовит батальон и привозит это в больших термосах.

"Посуда моется влажной салфеткой, если в полевых условиях, и сухой вытирается. Также моются и лицо, и другие части тела. Что касается жизни в полевых условиях: ну это по умолчанию. Это не то, что мы себе выбираем… Это так, по факту. Ногти девушки красят, от пауэрбанка заряжаясь... А у нас много девушек в армии, и мы стараемся поддерживать друг друга", – добавила она.

Командир взвода Ведьма Бигар: Физическое, сексуальное и моральное насилие – составляющие нормального общения в российской армии. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube