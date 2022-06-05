"Красивые птички". Ермак показал, как в США грузят вертолеты для Украины

"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Красивые птички", – написал политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $6,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, говорил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби 7 мая.

Согласно данным Пентагона, США с начала работы администрации президента Джо Байдена предоставили Украине военной помощи на $4,6 млрд, в том числе – 10 пакетов военной помощи на $3,9 млрд за период с 24 февраля 2022 года. Кроме того, в мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины.

О первом пакете из этой суммы Байден объявил 1 июня, в него, в частности, входят РСЗО HIMARS, 1 тыс. ракет Javelin и четыре вертолета Ми-17.