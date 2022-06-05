"Красивые птички". Ермак показал, как в США грузят вертолеты для Украины

"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Красивые птички", – написал политик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $6,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, говорил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби 7 мая.
Согласно данным Пентагона, США с начала работы администрации президента Джо Байдена предоставили Украине военной помощи на $4,6 млрд, в том числе – 10 пакетов военной помощи на $3,9 млрд за период с 24 февраля 2022 года. Кроме того, в мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины.
О первом пакете из этой суммы Байден объявил 1 июня, в него, в частности, входят РСЗО HIMARS, 1 тыс. ракет Javelin и четыре вертолета Ми-17.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.