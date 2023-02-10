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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль готовит оборонно-промышленный сектор страны к затяжной войне в Украине – Институт исследования войны

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На войне в Украине российская армия потеряла 1012 танков
На войне в Украине российская армия потеряла 1012 танков
Фото: EPA

Признанная в Украине международной преступной организацией ЧВК "Вагнер", вероятно, продолжит вербовку заключенных, но в меньших масштабах. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW), опубликованном 9 февраля.

Эксперты отметили, что накануне создатель "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК больше не вербует наемников в колониях.

"Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", – сказал Пригожин.

ISW, ссылаясь на статистику Федеральной службы исполнения наказаний, отметила, что вербовка "Вагнером" заключенных за последние несколько месяцев действительно замедлилась. Аналитики считают, что это связано с "общей тенденцией" медленной замены вагнеровцев регулярными российскими войсками в районе Бахмута Донецкой области.

Кроме того, в отчете говорится, что Кремль продолжает принимать меры по подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне в Украине. В частности, Россия хочет восполнить запасы танков. Со ссылкой на разведывательную группу Oryx эксперты отметили, что в боях в Украине российская армия потеряла 1012 танков, еще около 500 захватили украинские военные. 

Контекст:

На стороне России в войне против Украины кроме регулярной армии воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Офиса президента Украины за январь, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.

The New York Times написала, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

В ноябре прошлого года в украинской военной разведке заявляли, что в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились.

Теги: Россия, Украина, армия, Кремль, военные, оборона, исследование, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, войска
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