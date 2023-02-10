Кремль готовит оборонно-промышленный сектор страны к затяжной войне в Украине – Институт исследования войны

Эксперты отметили, что накануне создатель "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК больше не вербует наемников в колониях.

"Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", – сказал Пригожин.

ISW, ссылаясь на статистику Федеральной службы исполнения наказаний, отметила, что вербовка "Вагнером" заключенных за последние несколько месяцев действительно замедлилась. Аналитики считают, что это связано с "общей тенденцией" медленной замены вагнеровцев регулярными российскими войсками в районе Бахмута Донецкой области.

Кроме того, в отчете говорится, что Кремль продолжает принимать меры по подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне в Украине. В частности, Россия хочет восполнить запасы танков. Со ссылкой на разведывательную группу Oryx эксперты отметили, что в боях в Украине российская армия потеряла 1012 танков, еще около 500 захватили украинские военные.