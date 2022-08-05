ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кучма: Я не вижу для Украины альтернативы членству в НАТО. Идея нейтралитета уже не рассматривается

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кучма: Лично я не вижу для Украины альтернативы членству в НАТО
Кучма: Лично я не вижу для Украины альтернативы членству в НАТО
Фото: EPA

Украина больше не рассматривает идею нейтралитета, которая являлась одним из пунктов российского ультиматума. И сама страна, и НАТО сейчас заинтересованы во вступлении Украины в Альянс, заявил второй президент Украины Леонид Кучма в интервью "BBC News Україна", опубликованном 4 августа.

По мнению экс-президента, незначительное падение поддержки евроатлантического курса происходило только в первые недели войны. Он связывает это с двумя факторами, актуальными именно на тот момент:

  • возможность принятия нейтрального статуса в обмен на гарантии безопасности, которую предполагали украинские власти в начале переговоров с Россией;
  • болезненная реакция украинского общества на категорический отказ НАТО, именно как организации, оказывать Украине военную помощь.

"Прошло время, и оба фактора сняты с повестки дня. Идея нейтралитета, которая, кстати, являлась одним из пунктов российского ультиматума, насколько я знаю, уже не рассматривается. После российских зверств и военных преступлений никто не будет ни доверять, ни давать какие-либо обязывающие гарантии Кремлю", – уверен Кучма.

Что касается помощи НАТО, то экс-президент надеется, что для украинцев за это время стало очевидным, что почти весь объем получаемого Украиной оружия предоставляют именно страны – члены Альянса. Отказ НАТО вмешиваться на институциональном уровне – это свидетельство не трусости перед Москвой, а ответственности перед каждой из стран-членов, считает он.

Кучма подчеркнул, что Североатлантический союз гарантирует безопасность всех своих членов, поэтому будет избегать рисков прямого конфликта с Россией. И такая позиция еще больше поощряет Украину стремиться к полноценному членству, чтобы стать в НАТО "своими".

"Лично я не вижу для Украины альтернативы членству в НАТО. Но, как мне кажется, теперь и НАТО стратегически заинтересована в присоединении Украины – крупнейшего европейского государства с самой боеспособной на континенте армией. Это тем более актуально с учетом того, что теперь самой серьезной угрозой НАТО официально признана Россия", – добавил он.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, однако Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.

18 марта глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины по итогам переговоров с Россией о прекращении войны. А 25 июня заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев не будет делать шагов для вступления в Альянс.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания) в июне 2022 года лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

28 июля Польша и Литва выразили готовность активизировать усилия для начала переговоров о вступлении Украины в НАТО.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Леонид Кучма, НАТО, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото
  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала песню о разлуке и любви. Видео
  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала песню о разлуке и любви. Видео
"Так мило". 47-летняя Лонгория снялась с четырехлетним сыном на руках. Фото
"Так мило". 47-летняя Лонгория снялась с четырехлетним сыном на руках. Фото
49-летняя Клум крупным планом показала лицо и зону бикини. Фото. Видео
49-летняя Клум крупным планом показала лицо и зону бикини. Фото. Видео
Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото
Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (311108)
2
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (157460)
3
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (156001)
4
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (86566)
5
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (84642)
6
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева (83240)
7
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue (62247)
8
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (58305)
 
 
 
 