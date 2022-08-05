Кучма: Я не вижу для Украины альтернативы членству в НАТО. Идея нейтралитета уже не рассматривается

По мнению экс-президента, незначительное падение поддержки евроатлантического курса происходило только в первые недели войны. Он связывает это с двумя факторами, актуальными именно на тот момент:
"Прошло время, и оба фактора сняты с повестки дня. Идея нейтралитета, которая, кстати, являлась одним из пунктов российского ультиматума, насколько я знаю, уже не рассматривается. После российских зверств и военных преступлений никто не будет ни доверять, ни давать какие-либо обязывающие гарантии Кремлю", – уверен Кучма.
Что касается помощи НАТО, то экс-президент надеется, что для украинцев за это время стало очевидным, что почти весь объем получаемого Украиной оружия предоставляют именно страны – члены Альянса. Отказ НАТО вмешиваться на институциональном уровне – это свидетельство не трусости перед Москвой, а ответственности перед каждой из стран-членов, считает он.
Кучма подчеркнул, что Североатлантический союз гарантирует безопасность всех своих членов, поэтому будет избегать рисков прямого конфликта с Россией. И такая позиция еще больше поощряет Украину стремиться к полноценному членству, чтобы стать в НАТО "своими".
"Лично я не вижу для Украины альтернативы членству в НАТО. Но, как мне кажется, теперь и НАТО стратегически заинтересована в присоединении Украины – крупнейшего европейского государства с самой боеспособной на континенте армией. Это тем более актуально с учетом того, что теперь самой серьезной угрозой НАТО официально признана Россия", – добавил он.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, однако Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.
18 марта глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины по итогам переговоров с Россией о прекращении войны. А 25 июня заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев не будет делать шагов для вступления в Альянс.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания) в июне 2022 года лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
28 июля Польша и Литва выразили готовность активизировать усилия для начала переговоров о вступлении Украины в НАТО.