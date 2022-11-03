Кулеба и Чавушоглу обсудили работу "зернового коридора" и освобождение украинских пленных

"Мы скоординировали дальнейшие шаги для обеспечения функционирования "зернового коридора" и освобождения украинских пленных", – рассказал он.

Вопросы работы "зернового коридора" и освобождения украинцев, находящихся в плену у российских оккупантов, обсуждали 2 ноября президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган. Для Украины важна поддержка Турции в последнем вопросе, подчеркивал Зеленский.

Контекст:

Эрдоган рассказывал, что 1 ноября он провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения", о приостановке участия в котором Москва объявила 31 октября. Он анонсировал сегодняшний разговор с президентом Украины.

РФ после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке". В Офисе президента Украины после этого отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии". "Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее, и умеет четко аргументировать твердую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы", – подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.