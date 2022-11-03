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Кулеба и Чавушоглу обсудили работу "зернового коридора" и освобождение украинских пленных

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Кулеба рассказал, что его разговор с Чавушоглу состоялся в продолжение диалога Зеленского и Эрдогана
Кулеба рассказал, что его разговор с Чавушоглу состоялся в продолжение диалога Зеленского и Эрдогана
Фото: ЕРА

Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу 2 ноября в продолжение диалога между президентами двух стран провели телефонный разговор. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Мы скоординировали дальнейшие шаги для обеспечения функционирования "зернового коридора" и освобождения украинских пленных", – рассказал он. 

Вопросы работы "зернового коридора" и освобождения украинцев, находящихся в плену у российских оккупантов, обсуждали 2 ноября президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган. Для Украины важна поддержка Турции в последнем вопросе, подчеркивал Зеленский.

Контекст:

Эрдоган рассказывал, что 1 ноября он провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения", о приостановке участия в котором Москва объявила 31 октября. Он анонсировал сегодняшний разговор с президентом Украины. 

РФ после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке". В Офисе президента Украины после этого отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии". "Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее, и умеет четко аргументировать твердую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы", – подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Мевлют Чавушоглу, МИД Турции
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