Кулеба на встрече с главой МИД Великобритании заявил, что "российские официальные представители угрожают Украине уничтожением"

Трасс и Кулеба поговорили о ситуации на украинских границах и торговле между двумя странами Фото: mfa.gov.ua

Отмечается, что эти переговоры стали третьим контактом глав украинской и британской дипломатии за последние две недели.

Кулеба рассказал собеседнице об актуальной ситуации вдоль государственной границы Украины и в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, массированной дезинформации и усилиях РФ по дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

"РФ стянула к украинской границе и на оккупированные территории более 100 тыс. военных и большое количество вооружения. Российские власти отказываются объяснять передвижение своих войск, а российские официальные представители угрожают Украине уничтожением", – сказал министр.

Он отметил, что Москва также блокирует любое продвижение переговоров по мирному урегулированию в нормандском формате и в трехсторонней контактной группе.

Трасс, в свою очередь, сообщила, что Лондон уже активно принял участие в международных усилиях по разработке и воплощению комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, который инициировала Украина.

Пресс-служба МИД Украины отмечает, что отдельной темой переговоров стала энергетическая безопасность. Главы внешнеполитических ведомств договорились о совместной позиции: Украина и Великобритания выступают против газопровода "Северный поток – 2", поскольку этот геополитический проект России направлен на подрыв энергетической безопасности.

Кулеба выразил заинтересованность Украины в создании практического сотрудничества с Соединенным Королевством в сфере диверсификации путей поставок энергетических ресурсов, в частности в области чистой энергетики и производства водорода, и подчеркнул важность наиболее полного использования возможностей зоны свободной торговли Украины и Великобритании для увеличения объемов торговли и привлечения новых британских инвестиций в украинскую экономику.

В сообщении пресс-службы МИД Великобритании выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Ситуация, с которой столкнулась Украина сегодня, – это кремлевский сценарий, который мы наблюдаем снова и снова. Россия пытается дестабилизировать своих демократических соседей в тщетной попытке установить над ними контроль", – сказала Трасс.

Она напомнила, что Великобритания обеспечивает оборонительную военную поддержку Украины в рамках учебной миссии Orbital, с момента запуска которой в 2015 году обучение прошли более 20 тыс. военнослужащих ВСУ.

Значительная часть сообщения посвящена торговой стороне переговоров глав украинской и британской дипломатии. Трасс отметила, что Великобритания увеличила свою поддержку британских экспортеров в Украине до £3,5 млрд, которые пойдут на поддержку торговли в приоритетных секторах, включая здравоохранение, инфраструктуру и чистую энергию.

"Мы также начнем обсуждение с Украиной коммерческого диалога, чтобы расширить и улучшить наши торговые отношения, и впервые у нас есть специальная среда для обсуждения способов устранения барьеров доступа на рынок, которые влияют на торговлю между нашими странами", – отметила Трасс.