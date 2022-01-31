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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба озвучил стратегию защиты Украины

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Кулеба: Мысль, что Украина недооценивает угрозу или недостаточно эффективно готовится к разным сценариям, является ложной. Мы были первыми, кто предложил ответ на проблему
Кулеба: Мысль, что Украина недооценивает угрозу или недостаточно эффективно готовится к разным сценариям, является ложной. Мы были первыми, кто предложил ответ на проблему
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 31 января на онлайн-брифинге рассказал о трех элементах, из которых состоит стратегия по защите Украины перед угрозой российского вторжения. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украина уже заручилась не только единогласной поддержкой государств евроатлантического пространства (Северной Америки, Европы, Скандинавии), но и ряда наших партнеров в Юго-Восточной Азии и даже Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наша стратегия мира и защиты Украины включает три элемента. Первый – комплексный пакет сдерживания России, который Украина предложила партнерам еще в ноябре прошлого года. И поэтому мысль, которую пытаются сейчас навязать, что Украина недооценивает угрозу или недостаточно эффективно готовится к разным сценариям, является ложной. Мы были первыми, кто предложил ответ на проблему. Ответ – это комплексный пакет сдерживания", – сказал Кулеба. 

Сегодня этот пакет наполнен "конкретными элементами", отметил глава МИД.

"Украина получает усиленную политическую, экономическую поддержку и помощь в отрасли безопасности. Пакет включает активную международную дипломатию для защиты Украины. И вы видите, как сейчас происходит бесконечное число контактов. Пакет включает и набор болезненных ударов по российской экономике и финансовым интересам за границей. И третий его элемент – углубленное оборонное сотрудничество с Украиной. Десятки тонн оборонного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня поступают в Украину, – это тонны аргументов, которые усиливают переговорную позицию Украины. Как не парадоксально, все это оружие нужно в первую очередь для того, чтобы его не пришлось применять", – добавил он и поблагодарил главу МИД Великобритании Лиз Трасс за готовность ввести санкции против РФ. 

Второй элемент стратегии – "парад визитов" в Украину, сказал Кулеба. 

"Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов – уже практически на пути. Так же, как и моя британская коллега", – сообщил министр.

Третий элемент, как рассказал глава МИД, – сетевая дипломатия с центром в Киеве, принцип которой заключается в согласовании партнерами позиций с Украиной до и после всех контактов с РФ. По словам Кулебы, "сетевая дипломатия" была изобретена для замены "челночной дипломатии", которая действовала в период холодной войны. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, МИД Украины, переговоры, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, Лиз Трасс
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