Кулеба озвучил стратегию защиты Украины

"Украина уже заручилась не только единогласной поддержкой государств евроатлантического пространства (Северной Америки, Европы, Скандинавии), но и ряда наших партнеров в Юго-Восточной Азии и даже Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наша стратегия мира и защиты Украины включает три элемента. Первый – комплексный пакет сдерживания России, который Украина предложила партнерам еще в ноябре прошлого года. И поэтому мысль, которую пытаются сейчас навязать, что Украина недооценивает угрозу или недостаточно эффективно готовится к разным сценариям, является ложной. Мы были первыми, кто предложил ответ на проблему. Ответ – это комплексный пакет сдерживания", – сказал Кулеба.
Сегодня этот пакет наполнен "конкретными элементами", отметил глава МИД.
"Украина получает усиленную политическую, экономическую поддержку и помощь в отрасли безопасности. Пакет включает активную международную дипломатию для защиты Украины. И вы видите, как сейчас происходит бесконечное число контактов. Пакет включает и набор болезненных ударов по российской экономике и финансовым интересам за границей. И третий его элемент – углубленное оборонное сотрудничество с Украиной. Десятки тонн оборонного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня поступают в Украину, – это тонны аргументов, которые усиливают переговорную позицию Украины. Как не парадоксально, все это оружие нужно в первую очередь для того, чтобы его не пришлось применять", – добавил он и поблагодарил главу МИД Великобритании Лиз Трасс за готовность ввести санкции против РФ.
Второй элемент стратегии – "парад визитов" в Украину, сказал Кулеба.
"Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов – уже практически на пути. Так же, как и моя британская коллега", – сообщил министр.
Третий элемент, как рассказал глава МИД, – сетевая дипломатия с центром в Киеве, принцип которой заключается в согласовании партнерами позиций с Украиной до и после всех контактов с РФ. По словам Кулебы, "сетевая дипломатия" была изобретена для замены "челночной дипломатии", которая действовала в период холодной войны.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.