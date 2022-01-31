Кулеба озвучил стратегию защиты Украины

Кулеба: Мысль, что Украина недооценивает угрозу или недостаточно эффективно готовится к разным сценариям, является ложной. Мы были первыми, кто предложил ответ на проблему Фото: ЕРА

"Украина уже заручилась не только единогласной поддержкой государств евроатлантического пространства (Северной Америки, Европы, Скандинавии), но и ряда наших партнеров в Юго-Восточной Азии и даже Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наша стратегия мира и защиты Украины включает три элемента. Первый – комплексный пакет сдерживания России, который Украина предложила партнерам еще в ноябре прошлого года. И поэтому мысль, которую пытаются сейчас навязать, что Украина недооценивает угрозу или недостаточно эффективно готовится к разным сценариям, является ложной. Мы были первыми, кто предложил ответ на проблему. Ответ – это комплексный пакет сдерживания", – сказал Кулеба.

Сегодня этот пакет наполнен "конкретными элементами", отметил глава МИД.

"Украина получает усиленную политическую, экономическую поддержку и помощь в отрасли безопасности. Пакет включает активную международную дипломатию для защиты Украины. И вы видите, как сейчас происходит бесконечное число контактов. Пакет включает и набор болезненных ударов по российской экономике и финансовым интересам за границей. И третий его элемент – углубленное оборонное сотрудничество с Украиной. Десятки тонн оборонного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня поступают в Украину, – это тонны аргументов, которые усиливают переговорную позицию Украины. Как не парадоксально, все это оружие нужно в первую очередь для того, чтобы его не пришлось применять", – добавил он и поблагодарил главу МИД Великобритании Лиз Трасс за готовность ввести санкции против РФ.

Второй элемент стратегии – "парад визитов" в Украину, сказал Кулеба.

"Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов – уже практически на пути. Так же, как и моя британская коллега", – сообщил министр.

Третий элемент, как рассказал глава МИД, – сетевая дипломатия с центром в Киеве, принцип которой заключается в согласовании партнерами позиций с Украиной до и после всех контактов с РФ. По словам Кулебы, "сетевая дипломатия" была изобретена для замены "челночной дипломатии", которая действовала в период холодной войны.