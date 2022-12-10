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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: После войны у нашего государства будет одна из самых мощных армий мира

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Кулеба: Восточная граница Украины уже является восточной границей евроатлантического пространства. Членство в НАТО станет только юридическим признанием этого факта
Кулеба: Восточная граница Украины уже является восточной границей евроатлантического пространства. Членство в НАТО станет только юридическим признанием этого факта
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Результатом полномасштабной войны России против Украины станет полная интеграция Украины в Евросоюз и НАТО, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он заявил 10 декабря, выступая по видеосвязи перед участниками форума World Policy Forum в Абу-Даби, сообщает пресс-служба МИД.

"Будущее евроатлантической безопасности решается сейчас на поле боя в Украине. После войны у нашего государства будет одна из самых мощных армий мира, самая мощная армия Европы, если учитывать боевой опыт и морально-психологическое состояние, военное оборудование. Со стороны НАТО было бы глупо не взять в состав такого мощного контрибьютора безопасности. В более широком смысле, восточная граница Украины уже является восточной границей евроатлантического пространства. Это свершившийся факт. Членство в НАТО станет только юридическим признанием этого факта. И это произойдет, я не сомневаюсь", – сказал он.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 4 октября ОПУ сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, безопасность, Евросоюз
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