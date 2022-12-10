Кулеба: После войны у нашего государства будет одна из самых мощных армий мира

Кулеба: Восточная граница Украины уже является восточной границей евроатлантического пространства. Членство в НАТО станет только юридическим признанием этого факта Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Об этом он заявил 10 декабря, выступая по видеосвязи перед участниками форума World Policy Forum в Абу-Даби, сообщает пресс-служба МИД.

"Будущее евроатлантической безопасности решается сейчас на поле боя в Украине. После войны у нашего государства будет одна из самых мощных армий мира, самая мощная армия Европы, если учитывать боевой опыт и морально-психологическое состояние, военное оборудование. Со стороны НАТО было бы глупо не взять в состав такого мощного контрибьютора безопасности. В более широком смысле, восточная граница Украины уже является восточной границей евроатлантического пространства. Это свершившийся факт. Членство в НАТО станет только юридическим признанием этого факта. И это произойдет, я не сомневаюсь", – сказал он.