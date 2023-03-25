Кулеба: Путин уже внедрил в спорт не только политику, но и военные преступления

"Спорт, государственная пропаганда и армия в России неразделимы. А сейчас [президент РФ Владимир] Путин уже внедрил в спорт не только политику, но и военные преступления. У российских или белорусских спортсменов нет возможности участвовать в Олимпийских играх в Париже или других крупных спортивных мероприятиях", – заявил он.
Sports, state propaganda, and the army are indivisible in Russia. And now Putin has already introduced not only politics, but also war crimes into sports. There is no way for Russian or Belarusian athletes to compete in the Paris Olympics or any other major sporting event. pic.twitter.com/awrLgi3ieW— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 25, 2023
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Президент Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует".
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
По информации Reuters, в январе для спортсменов из России и Беларуси "был определен путь", по которому спортсмены из России и Беларуси смогут получить олимпийские путевки через азиатский отбор и выступить в следующем году в Париже в качестве нейтральных спортсменов.
В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.