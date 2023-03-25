Кулеба: Путин уже внедрил в спорт не только политику, но и военные преступления

"Спорт, государственная пропаганда и армия в России неразделимы. А сейчас [президент РФ Владимир] Путин уже внедрил в спорт не только политику, но и военные преступления. У российских или белорусских спортсменов нет возможности участвовать в Олимпийских играх в Париже или других крупных спортивных мероприятиях", – заявил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

Президент Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует".

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

По информации Reuters, в январе для спортсменов из России и Беларуси "был определен путь", по которому спортсмены из России и Беларуси смогут получить олимпийские путевки через азиатский отбор и выступить в следующем году в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.