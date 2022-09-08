Львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24. Видео

"Это украинское небо! И вражеской авиации здесь не место!" – говорится в сообщении.
Отмечается, что на счету львовских десантников уже 15 сбитых воздушных целей противника, в их числе четыре самолета, четыре вертолета, два БПЛА и пять крылатых ракет.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что 7 сентября подразделения противовоздушной обороны украинских войск на разных направлениях уничтожили два вражеских самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БПЛА.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 7 сентября, потери российской армии составили 50,5 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов, 208 вертолетов, 880 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое.