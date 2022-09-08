Львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24. Видео

"Это украинское небо! И вражеской авиации здесь не место!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что на счету львовских десантников уже 15 сбитых воздушных целей противника, в их числе четыре самолета, четыре вертолета, два БПЛА и пять крылатых ракет.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что 7 сентября подразделения противовоздушной обороны украинских войск на разных направлениях уничтожили два вражеских самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БПЛА.